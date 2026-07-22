PSOE: "El auditorio iba a ser una apuesta por la cultura y se está convirtiendo en una chapuza"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) - El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado "el nuevo giro" planteado por el equipo de gobierno para el futuro auditorio de Málaga, "después de conocerse la intención municipal de priorizar el espacio como uso congresual".

"Nosotros veíamos con buenos ojos la apuesta por la cultura y por la construcción del auditorio de Málaga, pero cada vez vemos con más claridad que este proyecto se está convirtiendo en un experimento, una chapuza y un ejemplo permanente de improvisación", ha señalado en un comunicado.

Ha recordado que la ciudad ya dispone del Palacio de Ferias y Congresos precisamente para ese tipo de actividad y que, además, existían previsiones para su ampliación. "No tiene sentido modificar sobre la marcha el objetivo de una infraestructura de esta envergadura. Esto demuestra que el Ayuntamiento va a salto de mata, sin una planificación seria sobre el futuro de la ciudad ni sobre sus grandes equipamientos", ha lamentado.

De igual modo, también ha cuestionado el modelo de gestión planteado para el futuro recinto, criticando que se vuelva a apostar por la privatización de un nuevo espacio público en uno de los enclaves más sensibles de Málaga.

"Nos preocupa profundamente que el Ayuntamiento siga privatizando espacios de todos, especialmente cuando hablamos del Puerto, un lugar estratégico para el presente y el futuro de la ciudad", ha afirmado.

Para Ruiz Araujo, "este nuevo cambio confirma que el proyecto nunca tuvo como prioridad consolidar una gran infraestructura cultural para Málaga".

"Cada vez resulta más evidente que lo que se buscaba era otro pelotazo, otro relumbrón para alimentar un modelo de ciudad pensado para fascinar al turismo con los flashes. Nosotros creemos que la cultura merece mucho más que eso y que Málaga necesita proyectos planificados, coherentes y concebidos para mejorar la vida de sus vecinos, no nuevas improvisaciones al servicio de la imagen", ha concluido.