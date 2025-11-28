El PSOE califica de "chapuza" el nuevo plan de climatización en centros educativos: "No resuelve el problema"

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, y el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz - PSOE

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha calificado de "chapuza" el nuevo plan de climatización anunciado por el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "que concede a los centros educativos andaluces una media de 15.000 euros para mejorar sus sistemas térmicos".

Según la responsable socialista, esta medida "no resuelve absolutamente nada" y supone "trasladar a directores y directoras la responsabilidad que debería asumir la Junta".

Alba ha recordado que en 2020 se aprobó en Andalucía la Ley de Bioclimatización, una norma que el Partido Popular "no ha aplicado", puesto que "solo se han ejecutado obras en alrededor del 10% de los centros educativos".

"Y ahora, cuando se acerca el ciclo electoral, su medida estrella para tapar ese incumplimiento es enviar una cantidad ridícula de dinero, 15.000 euros de media, para que los propios centros resuelvan lo que Moreno no ha querido resolver", ha criticado.

También ha subrayado que los centros "ni siquiera pueden acometer las obras necesarias, ya que la normativa solo permite contratar suministros". "No pueden instalar aparatos de aire acondicionado porque la instalación eléctrica de la mayoría de los colegios es obsoleta y no soportaría la carga. Y, en cualquier caso, requieren autorización municipal", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que la consecuencia será clara: "En mayo, cuando llegue el calor, los niños y niñas andaluces seguirán sufriendo temperaturas extremas en las aulas porque no se va a hacer nada efectivo para remediarlo".

Por ello, Alba ha exigido a Moreno "que baje de su pedestal y conozca la realidad de los centros educativos". "Niños, niñas y docentes pasan calor en verano y frío en invierno. Necesitan cambios de ventanas, pérgolas, sombra, aislamientos... y eso no se arregla con 15.000 euros. Hablamos de actuaciones que superan los 200.000 euros en la mayoría de los casos", ha subrayado. "Señor Moreno Bonilla, destine los recursos que los centros educativos andaluces necesitan de verdad", ha concluido.

Por su parte, el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, ha denunciado que, con el gobierno del PP en Andalucía, "vivimos un eterno día de la marmota".

"Los mismos problemas que denunciamos hace seis meses o hace un año siguen exactamente igual: ni climatización en las aulas, ni personal auxiliar para el alumnado con discapacidad, ni avances en ninguno de los asuntos que preocupan a las familias", ha explicado.

Ruiz ha señalado que Andalucía sigue teniendo "un número exagerado de aulas prefabricadas", incluso centros completos en esta situación, y ha criticado que "el esfuerzo inversor de la Junta nunca se dirige a la educación pública, siempre a la privada". Según ha señalado, esto responde a "una estrategia idéntica a la aplicada en la sanidad": "Desprestigiar lo público para favorecer que los centros privados hagan negocio", ha concluido.