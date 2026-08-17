El PSOE critica la "catástrofe" para Málaga de "encadenar" cierres de playas en plena temporada alta

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto a las concejalas Mari del Carmen Sánchez y Lorena Doña y con vecinos del distrito Este. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha calificado de "absolutamente nefasta la sucesión de cierres de playas que está sufriendo Málaga este verano", después de que nuevos episodios "hayan elevado ya a tres las ocasiones en las que se ha tenido que prohibir el baño".

"En plena temporada alta, encontrarnos una y otra vez con playas cerradas es una auténtica catástrofe para la imagen turística de Málaga, pero, sobre todo, para los malagueños y malagueñas, que tienen derecho a disfrutar de sus playas con seguridad y normalidad", ha señalado en un comunicado.

Ruiz Araujo ha criticado "la contradicción entre el discurso del equipo de gobierno y la realidad que se encuentran los ciudadanos en el litoral". "De la Torre y el PP se llenan permanentemente la boca hablando de turismo, de excelencia y de la proyección internacional de Málaga, pero después la imagen que ofrecemos en pleno agosto es la de un rosario de banderas rojas en nuestras playas".

"Tres episodios en un mismo verano dejan de ser una anécdota y obligan al Ayuntamiento a dar explicaciones sobre qué está ocurriendo y, especialmente, sobre qué está haciendo para evitar que vuelva a suceder", ha apostillado.

De igual modo, el portavoz municipal socialista ha recordado, además, que "hace apenas unas semanas vimos al Partido Popular alarmar a la ciudadanía y hablar de pérdidas millonarias para Málaga porque, como consecuencia de una catástrofe, el tren con Madrid tardaba más de lo habitual".

"Pues bien, aplicando ese mismo criterio, ¿cuánto está perdiendo Málaga por encadenar cierres de playas en plena temporada alta? ¿Qué impacto tiene para nuestra imagen que un visitante llegue en agosto y se encuentre una playa cerrada? Y, sobre todo, ¿qué valor le ponemos al perjuicio que sufren miles de malagueños que pagan sus impuestos y no pueden disfrutar de algo tan básico y tan nuestro como nuestras playas?", ha preguntado.

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina ha exigido al equipo de gobierno que "deje de tratar cada cierre como un episodio aislado" y "presente un diagnóstico claro sobre las causas que están provocando esta sucesión de incidencias".

"Cuando una situación se repite tres veces durante el mismo verano, el Ayuntamiento no puede limitarse a esperar a que pase. Tiene que investigar qué está fallando, reforzar los controles y adoptar las medidas necesarias para garantizar la calidad de las aguas y evitar que volvamos a encontrarnos con nuevas prohibiciones de baño", ha defendido.

También Medina ha incidido en que "las playas no son únicamente un recurso turístico ni un decorado para las campañas de promoción de Málaga, sino uno de los principales espacios públicos de nuestra ciudad".

"Quienes más sufren estos cierres son los propios malagueños, las familias que durante el verano bajan a las playas de sus barrios y se encuentran con que no pueden bañarse. Málaga necesita cuidar su litoral durante los doce meses del año, invertir en prevención y mantenimiento y garantizar que en plena temporada alta nuestras playas estén abiertas, limpias y en condiciones", ha concluido.