El PSOE critica la "nefasta gestión" del drenaje en los nuevos carriles bici y exige al Ayuntamiento soluciones

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista llevará a la próxima comisión de Sostenibilidad una moción para "exigir un mayor control por parte de Emasa sobre las obras en la vía pública que afectan al drenaje de aguas pluviales" en la ciudad por la existencia de "grandes encharcamientos" en infraestructuras de movilidad, sobre todo en los carriles bici.

Así lo ha explicado este miércoles el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha comparecido en la Avenida Velázquez junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina; el concejal Salvador Trujillo; un representante de la asociación Impacta, Pedro Ruiz, y una docena de vecinos de la zona, entre las barriadas de La Luz y La Paz donde se dan "grandes encharcamientos de carril bici y aceras". También han acudido representantes de las asociaciones de vecinos de Sixto y Virgen de Belén.

Pérez ha criticado que las actuaciones en infraestructuras de movilidad "no se están haciendo de forma adecuada" y ha señalado que la obra del carril bici en este entorno, "en toda la avenida de Velázquez carece de los elementos de drenaje necesarios".

Al respecto, ha añadido que "esto está generando un grave problema a los usuarios de la vía pública y a los vecinos, que ven claramente que no pueden pasar por los pasos de peatones al estar encharcados de forma permanente".

Pérez ha incidido en el "peligro" que esta situación supone para "personas mayores, con movilidad reducida o invidentes que transitan con perros guía, viéndose obligados a sortear los charcos o invadir la calzada".

Asimismo, ha ironizado sobre "la solución improvisada" del equipo de gobierno de instalar pasarelas metálicas, "a las que los vecinos han bautizado como el 'Muelle 2'". "Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento no es poner esa pasarela, sino un examen riguroso de todas las obras para que el drenaje se haga correctamente", ha exigido el portavoz socialista.

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal socialista y firmante de la moción, Begoña Medina, ha lamentado la "nefasta gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en la ejecución de obras públicas".

Así, Medina ha recordado que estos problemas "no son nuevos, ya que situaciones similares de encharcamiento se llevan denunciando desde hace años en los carriles bici del paseo marítimo Antonio Banderas y de Héroe de Sostoa".

Ha explicado que el proyecto del carril bici de Carretera de Cádiz, financiado con Fondos Europeos Next Generation, "sufrió una rebaja sustancial durante su adjudicación, pasando de 1,5 a un millón de euros", lo que a su juicio, "ha repercutido en una obra mal terminada y con carencias", que, "además ha supuesto la pérdida de 155 plazas de aparcamiento".

Por eso, a través de la moción presentada los socialistas reclaman instar a Emasa a "reforzar los mecanismos de supervisión técnica en todas las obras de la vía pública que afecten a la red de drenaje", además de establecer "la obligatoriedad de un informe técnico preceptivo y vinculante de Emasa en los proyectos de urbanización que impliquen modificación de pendientes y calzadas".

Medina ha deslizado que también se pedirán "informes técnicos" de las obras del carril bici de Héroe de Sostoa y avenida de Velázquez "para depurar responsabilidades" y exigir "la subsanación de los defectos", así como elaborar un protocolo específico de diseño de drenaje urbano adaptado a escenarios de lluvias intensas por el cambio climático y crear un canal "ágil" para que la ciudadanía pueda comunicar incidencias por acumulación de agua.