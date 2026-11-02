El PSOE critica que los presupuestos andaluces son "un engaño" y vuelven a relegar a Málaga "a la cola de inversiones"

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha criticado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 son "un engaño para Málaga" y demuestran que Juanma Moreno, presidente de la Junta, "vuelve a olvidar a su propia provincia".

Así, Aguilar ha señalado que Málaga "vuelve a situarse como la penúltima provincia andaluza en inversión por habitante, con 427 euros frente a los 463 euros de media andaluza".

Aguilar ha recordado, desde el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que Moreno "prometió en 2018 llevar el metro hasta estas instalaciones en un plazo de tres años". "Nueve presupuestos después, seguimos sin metro al PTA. Nueve presupuestos y nueve oportunidades perdidas para Málaga", ha apostillado.

El responsable socialista ha criticado que el Gobierno andaluz presente como grandes apuestas inversoras tres proyectos que, a su juicio, "evidencian los incumplimientos de Moreno con la provincia: el tercer hospital, el metro y el IMEC".

Sobre el tercer hospital, Aguilar ha recordado que "se trata de una promesa electoral de 2018 que Moreno aseguró que estaría terminada durante la legislatura anterior". "Ocho años después, lo único que se ha empezado a construir son los aparcamientos. Los malagueños siguen esperando el hospital que les prometieron", ha agregado.

En relación con el metro, ha lamentado que la Junta "siga ejecutando la prolongación hacia el Hospital Civil, proyectada antes de la llegada del PP al Gobierno andaluz, mientras continúa sin concretar las ampliaciones comprometidas al PTA y hacia la zona este de Málaga".

Por otro lado, en cuanto al IMEC, Aguilar ha destacado que es un proyecto que "llegó a Málaga de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha comprometido 500 millones de euros para hacerlo realidad". "Moreno presume de un proyecto impulsado por el Gobierno de España mientras sigue sin cumplir sus propios compromisos con Málaga", ha manifestado.

Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha calificado de "especialmente indignante la diferencia de tratamiento entre Sevilla y Málaga de cara al Mundial de Fútbol de 2030".

"Mientras los presupuestos andaluces contemplan la posibilidad de destinar hasta 75 millones de euros a La Cartuja, para La Rosaleda vuelven a recoger los mismos 600.000 euros del ejercicio anterior", una cantidad que, según ha criticado Aguilar, "no ha llegado a ejecutarse en 2026".

Al respecto, ha incidido en que "Sevilla tiene financiación prevista para preparar su estadio para el Mundial y Málaga se ha quedado fuera. Aquí Moreno vuelve a consignar los mismos 600.000 euros que no gastó el año pasado. Esa es la factura del fracaso de Moreno y Paco de la Torre, que han sido incapaces de sacar adelante el proyecto de La Rosaleda", ha afirmado.

"Juanma Moreno tiene que dejar de vender anuncios y empezar a cumplir sus compromisos. Málaga necesita menos propaganda y más inversiones", ha concluido Aguilar.