El PSOE critica que los presupuestos de la Junta "olvidan el transporte público de los pueblos de la Axarquía"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una visita a la Cooperativa de Aceite de Periana, junto al candidato socialista al Congreso José Bernal y a la alcaldesa, Meritxell Vizuete. - PSOE

PERIANA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 "vuelven a olvidar el transporte público de los pueblos del interior de la Axarquía, condenando a sus vecinos y vecinas a unas comunicaciones deficientes y a pagar más por desplazarse".

Durante una visita a la Cooperativa de Aceite de Periana (Málaga), Aguilar ha exigido al Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, que "atienda las reivindicaciones de estos municipios y garantice un transporte público digno".

"Juanma Moreno vuelve a olvidar a la Axarquía. Los presupuestos de la Junta de Andalucía son un tremendo engaño para los vecinos y vecinas de esta comarca", ha afirmado Aguilar, al tiempo que ha criticado "la discriminación que sufren municipios como Periana por no estar incorporados al Consorcio Metropolitano de Transporte".

Ha incidido en que "no puede ser que estos vecinos sean ciudadanos andaluces de segunda, que tengan que pagar el triple de lo que pagan los vecinos de pueblos colindantes. Periana también merece un transporte digno".

De igual modo, el secretario general de los socialistas malagueños ha defendido que "apostar por los pueblos pequeños y del interior exige garantizar servicios públicos de calidad". "Si queremos de verdad apostar por nuestros pueblos de interior, por la riqueza que tienen nuestros pueblos pequeños, tenemos que dotarlos de medios", ha insistido.

También Aguilar ha criticado que los presupuestos autonómicos "vuelven a olvidar la carretera del Arco, la A-356, una infraestructura fundamental para las comunicaciones de la Axarquía". "Moreno dijo en 2018 que era una carretera prioritaria. Ocho años después no ha hecho absolutamente nada para esta vía de conexión esencial para la comarca", ha criticado.

Por su parte, la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuete, ha reclamado a la Junta que "mejore las frecuencias de autobuses e incorpore al municipio al Consorcio Metropolitano de Transporte". "Llevamos años reclamándolo por escrito y en reuniones, pero la Junta hace caso omiso. Es injusto que los vecinos de Periana paguen el triple que los de otros municipios colindantes por ir a Málaga", ha lamentado.

Vizuete ha advertido de que los horarios actuales "dificultan especialmente la vida de los jóvenes y sus familias". "Necesitamos que nuestros niños puedan ir diariamente a la facultad sin que sus padres tengamos que desplazarnos para llevarlos a Málaga porque no tienen un horario digno", ha explicado.

"Somos un pueblo más y nos sentimos olvidados. Necesitamos que la Junta no se olvide de nosotros y que nuestros pueblos tengan vida", ha concluido.

En la visita han participado, además de Josele Aguilar y Meritxell Vizuete, el candidato socialista al Congreso, José Bernal; el candidato socialista al Senado, Javier García León; y alcaldes de la comarca como Antonio Yuste, de Almáchar, y José Juan Jiménez, de La Viñuela.