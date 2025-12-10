El PSOE critica "retraso" de la Junta con las tarjetas monedero de asistencia básica

El Secretario General Del PSOE De Málaga, Josele Aguilar, El Secretario De Políticas Del Estado Del Bienestar Del PSOE De Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, Y Representantes De Las ONG - PSOE

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha agradecido el trabajo que desarrollan las entidades sociales que integran la red Por una Málaga Mejor y ha subrayado su "dedicación y esfuerzo personal" para atender a las familias más vulnerables. Además, ha criticado "el retraso" de la Junta, presidida por Juanma Moreno, "que deja a más de 4.000 familias en Málaga sin las tarjetas monedero de la Asistencia Material Básica, antiguo FEGA".

Junto a colectivos como Asaec, Amfremar, Malacitana, NAIM, Lagunillas y Hermandad Blanca, entre otras, Aguilar ha recordado que "estas organizaciones complementan la labor de los servicios sociales comunitarios y realizan un acompañamiento constante a los hogares más necesitados".

Al respecto, ha criticado que "no existe ninguna justificación" para que la Junta de Andalucía "mantenga paralizado el programa de tarjetas monedero a estas alturas del año, pese a disponer de los fondos europeos necesarios y a que el Gobierno de España ha asumido incluso el 3% que debían aportar las comunidades autónomas".

"Más de 20.000 familias andaluzas, de ellas más de 4.000 malagueñas, siguen sin recibir estas ayudas que deberían estar activas desde marzo de 2025, destinadas a garantizar una alimentación digna a familias con menores", ha advertido.

Por ello, ha pedido al presidente de la Junta "empatía y humanidad" para "dar una respuesta inmediata" y ha criticado que el Ejecutivo de Moreno "aparezca en todas las fotos pero ignore esta realidad que no está bajo los focos".

"Las entidades sociales deben participar en la gestión del programa, dada su experiencia y cercanía con los colectivos más afectados, por lo que se tiene que solucionar esta situación de forma urgente", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario andaluz José Luis Ruiz Espejo ha alertado de que "siguen bloqueados más de 23 millones de euros de fondos autonómicos correspondientes al año 2025 para las ayudas de tarjetas monedero, atrapados en un laberinto burocrático de licitaciones sin resolver".

Así, ha señalado que esta situación impide que "miles de familias accedan a unas ayudas que ya recibieron en 2024 y principios de 2025, pese a que se trata de un programa esencial para hogares vulnerables con menores".

De igual forma, ha anunciado que el grupo socialista registrará en el Parlamento andaluz una iniciativa para "exigir a la Junta la agilización del procedimiento de 2025 y 2026, así como la incorporación de las entidades sociales con experiencia en la gestión de programas alimentarios".

"Estas ayudas, de entre 130 y 220 euros mensuales según el número de menores, son clave para garantizar la compra de productos básicos que muchas familias no pueden afrontar", ha agregado.

Desde las asociaciones, el portavoz de Animación Malacitana, Daniel Fernández, ha descrito una situación "grave, con miles de familias sin recursos y a las puertas de la Navidad sin acceso a las tarjetas monedero" y ha indicado que "solo en Málaga capital las entidades están atendiendo entre 4.000 y 5.000 personas", al tiempo que ha reclamado a la Junta que "se active de inmediato" para evitar que el retraso se prolongue a 2026.

Por último, el presidente de la Asociación Lagunillas, Curro López, ha señalado que muchas familias se ven obligadas a elegir "entre comer o pagar alquiler, luz y agua", comparando la situación de emergencia actual con la vivida durante la pandemia. "Pedimos la unidad política para dar una respuesta rápida a un problema que consideramos insostenible para cientos de hogares malagueños", ha concluido.