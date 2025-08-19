El PSOE critica "la suciedad" en la playa de la Misericordia de Málaga y exige "soluciones inmediatas"

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, y la viceportavoz, Begoña Medina, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado "la suciedad" en la playa de la Misericordia de la capital y ha exigido "soluciones inmediatas".

Así, han advertido de que la playa de la Misericordia "sufre estos días un grave problema de suciedad en el agua, con restos que incluso los propios vecinos identifican como heces, lo que está generando una gran preocupación y malestar entre los bañistas".

La viceportavoz del grupo municipal socialista, Begoña Medina, ha criticado en un comunicado "la falta de medidas de limpieza en el litoral malagueño". "Este verano no contamos con los barcos quitanatas que en años anteriores ayudaban a mantener el mar en mejores condiciones, y eso se está notando con especial gravedad en la Misericordia", ha apostillado.

También Medina ha alertado de que "existe la sospecha de una posible tubería rota o vertidos no controlados que estarían empeorando la situación". "No podemos permitir que una de las playas más concurridas de Málaga se encuentre en este estado de insalubridad. Exigimos explicaciones inmediatas y soluciones urgentes por parte de las administraciones competentes", ha señalado.

Así, desde el PSOE han insistido en que el Ayuntamiento "debe actuar con transparencia, informar con claridad a la ciudadanía y tomar medidas inmediatas para garantizar un baño seguro y digno". "Queremos medidas ya, y sobre todo, respeto hacia los vecinos y usuarios de nuestras playas", ha concluido.