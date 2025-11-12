El PSOE critica que la torre del Puerto es "la mayor aberración arquitectónica que podría sufrir la ciudad"

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha criticado este miércoles que la torre del Puerto es "la mayor aberración arquitectónica que podría vivir la ciudad de Málaga, tras conocer la primera imagen del nuevo diseño de David Chipperfield".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha asegurado que "estamos ante un proyecto horroroso que supondría un atentado patrimonial irreversible para la ciudad como se cometió en su momento cuando se construyó el Málaga Palacio delante de la Catedral de Málaga. En este caso sería delante de la bahía, cambiando el skyline de la ciudad y también ocultando una seña de identidad como es La Farola. Es una aberración arquitectónica".

También ha advertido de "la oscuridad" con la que se ha tramitado este expediente: "Este proyecto se presentó en el Consejo de Administración del Puerto sin mostrarlo, ni siquiera el alcalde lo conocía. Y cuando uno ve la imagen, entiende por qué: como señalan algunos comentarios en las redes es un USB colocado en la bahía, un proyecto que no aporta singularidad, sino un atentado visual y patrimonial a la bahía de Málaga. Es el Málaga Palacio del siglo XXI, un error que lamentaríamos para siempre".

Así, ha subrayado que el diseño "no respeta la identidad ni la imagen de la ciudad" y ha insistido en que "la construcción de una torre de 144 metros delante de la bahía y de La Farola es un disparate urbanístico".

"Estamos convencidos de que ni siquiera al alcalde, Paco de la Torre, le gusta este proyecto. Pero no se atreve a decirlo. Málaga no necesita un rascacielos en su bahía, necesita proteger su patrimonio y su paisaje", ha añadido.

Por ello, los socialistas llevarán a la Comisión de Urbanismo del próximo lunes una moción para exigir "la paralización del proyecto del hotel rascacielos en el Dique de Levante, así como la reprobación del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, por la opacidad" y "falta de transparencia en la gestión del proyecto".

El concejal socialista Mariano Ruiz ha añadido que "el procedimiento ha sido oscuro, irregular y atenta contra la participación democrática de los malagueños".

En la moción, el grupo socialista pedirá al Ayuntamiento que elabore un informe jurídico y urbanístico para analizar si la tramitación del proyecto por parte de la Autoridad Portuaria se ha realizado conforme a derecho, además de las posibles irregularidades en la remisión del expediente a Puertos del Estado.

"El diseño es terrible, pero lo peor es el procedimiento. El Consejo de Administración del Puerto no conoce los detalles, y aun así se ha enviado el expediente a Puertos del Estado. Se han introducido cambios sustanciales en la ordenación: la forma del edificio, las alturas, la densidad, la aparición de tres nuevos edificios... y todo sin nuevos estudios de tráfico ni medioambientales", ha advertido Ruiz.

Por último, el edil ha señalado que esta forma de actuar "rompe con los principios de transparencia y participación que siempre han caracterizado a Málaga".

"Estamos ante una crisis de gobernanza sin precedentes. Nadie conoce el nuevo proyecto, nadie puede opinar porque no se ha hecho público. Es una aberración que hipoteca el futuro de la ciudad. La bahía de Málaga, su skyline y su patrimonio no pueden ponerse al servicio de intereses privados. No se trata de estar contra el progreso, sino de defender el modelo de ciudad que queremos para las próximas generaciones", ha concluido Ruiz.