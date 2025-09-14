El PSOE critica que De la Torre "siga alargando la pesadilla de la gasolinera en La Pelusa" en Málaga

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado "el empecinamiento" del equipo de gobierno y del alcalde, Francisco de la Torre, en "mantener vivo el proyecto de una gasolinera en pleno corazón del barrio de La Pelusa", en el distrito Este, y que "siga alargando la pesadilla".

En una nota, ha argumentado que a pesar de los rechazos previos por parte de la Junta, el Ayuntamiento "ha permitido ahora que la empresa promotora presente nueva documentación, obligando a los vecinos a formular alegaciones una vez más", según han informado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

Pérez ha criticado esta "maniobra del PP", al considerarla "un intento de resucitar el procedimiento administrativo en favor de una empresa privada y en contra de los intereses de un barrio entero". "De la Torre vuelve a dar oxígeno a un proyecto que ya fue tumbado por la Junta por motivos de salud y medioambientales", ha afirmado el portavoz del PSOE, que ha añadido que "los vecinos de La Pelusa no pueden vivir en una incertidumbre constante, tramitando alegaciones y defendiendo lo obvio, que una gasolinera no tiene cabida a escasos metros de sus viviendas, colegios y comercios".

Asimismo, ha recordado que "hace apenas unos meses el PSOE ya denunció la reapertura del expediente tras haber sido rechazado siete meses antes por la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía", advirtiendo que "era una irresponsabilidad política". "No hay informes que lo avalen, no hay razones de interés general y no hay legitimidad para imponer un proyecto que la Junta rechazó por poner en riesgo la salud y el medio ambiente", ha incidido Pérez.

Por su parte, el concejal del PSOE Mariano Ruiz ha mostrado su apoyo a las familias del barrio y ha advertido del desgaste que este proceso está provocando. "Es inadmisible que los vecinos de La Pelusa tengan que seguir peleando contra algo que ya se frenó por razones sanitarias, porque estamos hablando de una instalación con productos inflamables y contaminantes en medio de un barrio con viviendas, colegios y centros de mayores", ha argumentado Ruiz, que ha añadido que "el Ayuntamiento debería protegerlos, no someterlos a esta tortura administrativa".

Ruiz ha subrayado que el PSOE estará al lado del vecindario como ya hizo en anteriores ocasiones. "La movilización vecinal consiguió frenar este atropello una vez y lo volveremos a frenar, pero no es justo que sean las familias las que carguen con esta lucha cada pocos meses", ha afirmado.

En este sentido, ha anunciado que el PSOE exigirá explicaciones en la próxima comisión de Urbanismo y pedirán el archivo definitivo del expediente, "incluso modificando el planeamiento urbanístico si fuera necesario". "Málaga necesita un urbanismo que proteja la vida y la salud de sus barrios, no que los ponga en riesgo", ha concluido Ruiz.

