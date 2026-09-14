PSOE-A defiende su "compromiso" y la labor del Gobierno y afea a la Junta usar el narcotráfico para la "confrontación"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar (c), este lunes en una atención a medios en Málaga. - PSOE

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha defendido este lunes el "compromiso" de su partido y la labor del Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el narcotráfico, y ha subrayado, en un mensaje dirigido al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A), que "hay que combatir al narcotráfico de verdad, y no exigiendo como medio de confrontación con el Gobierno de España".

En una atención a medios en Málaga, Josele Aguilar se ha pronunciado así después de que el presidente de la Junta haya publicado este lunes un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en la que se ha hecho eco de una entrevista a la fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, para subrayar que "el narcotráfico se expande en Andalucía y es un problema estructural" por el que "urgen más medios". "Debe haber una respuesta del Gobierno central ya", ha aseverado Juanma Moreno.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga ha señalado que "contra el narcotráfico se combate de dos formas", y una de ellas es "facilitando medios" como los que "está poniendo" el Gobierno de España, según ha resaltado Josele Aguilar, quien en ese punto ha denunciado que, cuando el ahora vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, era delegado del Gobierno en Andalucía, en la etapa de Mariano Rajoy como presidente, el Ejecutivo "recortó de forma severa el número de guardias civiles y policías nacionales asignados al conjunto de Andalucía".

Frente a ello, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado de forma sustancial los policías nacionales y los guardias civiles que están trabajando y luchando contra el narcotráfico", ha aseverado Josele Aguilar.

El líder de los socialistas malagueños ha agregado además que "no se puede ser hipócrita en esto", y "en la lucha contra el narcotráfico también hay que poner todos los medios, y no hacer de la Costa del Sol un sitio donde los narcotraficantes se encuentren a sus anchas".

Aguilar se ha referido específicamente al caso de Marbella (Málaga), municipio que, según ha remarcado, cuenta con una alcaldesa --Ángeles Muñoz (PP)-- "cuyos familiares directos están procesados por pertenecer a una mafia que traficaba con drogas".

"Hemos conocido que empresas con las que se blanqueaban los dineros que se recibían de ese narcotráfico incluso contrataban con el Ayuntamiento a instancia de quien fue el marido de la alcaldesa de Marbella", ha advertido el representante del PSOE para insistir en señalar que "no se puede ser hipócrita en esto".

En esa línea, ha sentenciado que "hay que combatir al narcotráfico, pero combatirlo de verdad y no exigiendo como medio de confrontación con el Gobierno de España", que "está poniendo más medios, más Guardia Civil, más Policía Nacional", según ha abundado Josele Aguilar antes de concluir reivindicando "el compromiso en la lucha contra el narcotráfico" por parte del PSOE, que es absoluto, según ha zanjado.