PSOE-A defiende que, ante las tragedias como las borrascas, "al pueblo solo lo salvan los servicios públicos"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, en una visita a Ronda (Málaga) tras los efectos del temporal. - PSOE-A

RONDA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, ha lanzado un mensaje contundente en defensa de la política como herramienta útil, especialmente de los servicios públicos y ha asegurado que "al pueblo lo salvan los servicios públicos, al pueblo lo salvan los servidores públicos, al pueblo lo salvan de verdad tantísima gente que ha salvado la vida de tantos andaluces".

Así lo ha expresado Márquez desde Ronda (Málaga), municipio que ha acogido a muchos andaluces que han tenido que ser desalojados por culpa de las borrascas Leonardo y Marta, sobre todo a vecinos y vecinas de Grazalema.

"Con este tipo de catástrofes se comprueba la importancia de la política y se comprueba la buena gente que está al frente de nuestros ayuntamientos, representándonos con la mejor de las garras y el compromiso social", ha aseverado la portavoz parlamentaria socialista, en referencia al papel que han jugado los alcaldes y alcaldesas en esta crisis.

Márquez ha puesto el foco en "el drama humano que atraviesa Andalucía con 11.000 personas desalojadas que tienen nombres y apellidos, historias de vida y que han perdido sus casas y negocios". Como ejemplo de esa política "útil" de la que ha hablado, la vicesecretaria de los socialistas andaluces ha señalado al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, así como otros regidores o servidores públicos, "que desprenden ejemplaridad en los momentos en los que vienen duras".

"En estos tiempos donde tanto se desprecia la política y a los servidores públicos, hoy el PSOE está aquí para dar las gracias a quienes se están batiendo el cobre para proteger a sus vecinos", ha señalado, al tiempo que ha destacado la respuesta "inmediata" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al respecto, ha recordado que desde el Gobierno de España este martes "se está declarando como zona catastrófica para que no solo lleguen ayudas y recursos, sino que lleguen cuanto antes". "En este momento necesitamos el dinero, pero también que sea de forma inmediata", ha agregado.

En este sentido, ha destacado que "frente a esta emergencia, el PSOE-A no se ha quedado de brazos cruzados" y ha registrado ya más de 600 iniciativas en el Parlamento de Andalucía. Según Márquez, estas iniciativas "ponen nombres y apellidos a todos los municipios, infraestructuras y necesidades" que tiene actualmente la comunidad.

"Estamos convencidos de que, desde la colaboración institucional y la responsabilidad, la gente se va a sentir orgullosa de que sus representantes están a la altura", ha señalado la socialista, quien ha recordado que todavía hay familias pidiendo bombas para achicar agua y quitar el barro de sus casas.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado la labor a pie de calle realizada en municipios malagueños como Montejaque y Benaoján, ensalzando la figura de los alcaldes socialistas como referentes de proximidad.

"Si la política tiene sentido, lo estamos viendo hoy y lo estamos entendiendo en estos días", ha subrayado Aguilar, quien ha calificado al alcalde de Grazalema como "un orgullo de todo el PSOE y de cualquier persona de bien, al ver cómo se entrega para que sus vecinos se sientan arropados, acompañados y con la ayuda necesaria de un alcalde común".

En esta misma línea, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha reivindicado "la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en la gestión institucional frente a los discursos de desconfianza interesados".

"La esperanza y la solución están en quienes, de manera consecuente, con decisiones y poniendo medios a nivel de todas las administraciones, buscan precisamente esas soluciones; es el mensaje que tenemos que aprovechar para avanzar en estos días de tensión y miedo", ha defendido el regidor.