El PSOE critica que la Junta "ha abandonado a más de un millón de ciudadanos de Costa del Sol en materia de movilidad"

ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha crticado en rueda de prensa que el gobierno de Juanma Moreno en la Junta "ha abandonado a más de un millón de ciudadanos de Costa del Sol en materia de movilidad".

Junto a la secretaria general del PSOE local, Emma Molina, ha destacado que en el inicio de la temporada turística de verano "vamos a tener casi un millón de ciudadanos moviéndose por la Costa del Sol, sin embargo nos encontramos con una prestación de servicios en autobuses interurbanos en malas condiciones".

"Por eso necesitamos y reivindicamos que haya más autobuses, que haya mayor frecuencia horaria y, algo muy importante, que los horarios se cumplan para el ámbito del ocio, pero sobre todo muy importante para el ámbito laboral", ha preciado.

Para Bernal, "en esto es lo que tiene que trabajar el Partido Popular y en la Junta Andalucía, y no seguir abandonando una zona turística tan importante como es la Costa del Sol y una zona que necesita una atención en movilidad como es la nuestra, por eso vamos a llevar nuestras reivindicaciones a los ayuntamientos, la Diputación y a la propia Junta para que quien es competente en esta materia invierta en movilidad", ha expresado.

Por su parte, Molina ha pedido al alcalde de Estepona, José María García Urbano, que se haga eco de las reivindicaciones de la población en materia de transporte público, "las concesiones llevan caducadas más de ocho años y ahora han sacado un contrato el día 6 de junio y en ese contrato del interurbano para la ciudad de Estepona no recoge las demandas y las insuficiencias del servicio, como por ejemplo una línea directa al Hospital Costa del Sol", ha expresado.

"No se entiende que cuando se ha triplicado la población durante estos ocho años no haya una línea directa a ese hospital, como tampoco se han aumentado las expediciones hacia Marbella, sigue habiendo 34, siguen siendo insuficientes. Tampoco se refuerzan y se mejoran las paradas de autobús, no hay una modernización y se aumentan los recorridos", ha detallado.

Para Molina, "el contrato que ha publicado la Junta de Andalucía es insuficiente para mejorar el servicio de interurbano en la ciudad de Estepona, a pesar de haber tenido un aumento considerable de la población que hemos pasado desde tener no casi 60.000 habitantes a tener más de 80.000", ha dicho.

"Exigimos a García Urbano que pida a su compañero de partido Moreno Bonilla una mejora de ese contrato y esta ahora es la oportunidad porque todavía no se ha otorgado de forma directa, ha salido la licitación y se puede haber una rectificación en este nuevo contrato", ha concluido.