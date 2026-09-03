PSOE denuncia vandalismo en su sede de Estepona (Málaga): "Ninguna discrepancia política puede justificar esto"

Sede del PSOE de Estepona (Málaga) vandalizada. - PSOE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por vandalismo producido en su sede de la localidad malagueña de Estepona; un hecho ante el que el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha asegurado que "ninguna discrepancia política puede justificar estos comportamientos".

"Esperamos la condena del PP de Málaga a este ataque", ha apostillado Aguilar a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, consultado por Europa Press.

El PSOE de Estepona ha condenado "rotundamente" estos actos de vandalismo en su sede y a través de un mensaje en Facebook ha lamentado que "no es la primera vez que nuestra agrupación sufre este tipo de ataques", apuntando que en otras ocasiones han tenido "pintadas, escupitajos y ataques con huevos".

"Pero lo ocurrido ahora supone un paso más, una escalada que no podemos normalizar. Esta situación no puede seguir así. Hay que ponerle freno. La intimidación y el vandalismo no pueden convertirse en una forma de expresar el desacuerdo político ni en algo que tengamos que asumir como normal", han indicado los socialistas.

Así, han confiado en que, tras la presentación de la denuncia, se pueda identificar a los responsables y han señalado que "en la zona existen cámaras de seguridad que pueden ayudar al esclarecimiento de los hechos".

En dicho mensaje, el PSOE de Estepona ha dejado claro que este pasado miércoles "compañeros y compañeras del partido estuvieron presentes en la manifestación celebrada por Ceuta". "Decidimos no publicar imágenes ni mensajes en nuestras redes para no politizar una situación especialmente sensible", han apuntado.

Pero, han incidido en que "manifestarse, expresar una opinión o discrepar políticamente nunca puede justificar el vandalismo, la intimidación ni los ataques contra una sede política". "Desde el PSOE de Estepona seguiremos defendiendo la convivencia, la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. Ante el odio y la intimidación, ni un paso atrás", han concluido.