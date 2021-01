El PSOE destaca el compromiso del Gobierno central para paliar los efectos de la borrasca Gloria de 2020 en Málaga

MÁLAGA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado este miércoles en rueda de prensa, junto al senador socialista Miguel Ángel Heredia, el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los efectos del temporal Gloria que padeció la provincia en enero de 2020.

"El Gobierno central ha hecho sus deberes reconociendo y abonando indemnizaciones más de 12,4 millones ha abonado a través el Consorcio de Compensación de Seguros, lo que ha permitido compensar una parte importante de los daños ocasionados por el temporal", ha expresado Ruiz Espejo.

De igual forma, ha insistido en los avances del ejecutivo progresista de coalición en la tramitación de ayudas para acometer los desperfectos de la reciente borrasca Filomena, que también ha afectado a varios puntos de la provincia, especialmente en localidades como Mijas o Alhaurín de la Torre.

"Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incluido también a Andalucía en la convocatoria de las comunidades autónomas declaradas como zona gravemente afectada por la borrasca Filomena a petición propia, hay que poner en valor el compromiso del gobierno de España, sabiendo de primera mano los efectos que ha causado este temporal y sin que la Junta, que nuevamente ha actuado tarde y mal, se lo haya pedido", ha añadido.

Los socialistas han recordado que cuando se cumple un año de los destrozos provocados por la borrasca 'Gloria' en la provincia, en especial en los distritos de Campanillas y Puerto de la Torre en Málaga capital y en varios municipios del Valle del Guadalhorce y de la Costa del Sol, "21 municipios han recibido ayudas por un importe de más de 12,4 millones de euros abonados a través el Consorcio de Compensación de Seguros, según una reciente respuesta parlamentaria".

"Desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento de Málaga se olvidaron de las promesas que realizaron a lo largo de esos días y un año después continúan pendientes actuaciones para reducir el riesgo de inundabilidad en una zona que sigue en permanente riesgo ante posibles nuevas lluvias", ha dicho, apuntando que "lo que es peor, muchos vecinos se han sentido totalmente desamparados una vez más por la falta de atención y de apoyo tanto de la Junta como del propio Ayuntamiento de la capital".

El dirigente socialista también se ha referido a la situación actual de la pandemia del COVID-19 en la provincia como consecuencia de la tercera ola, asegurando que hay "una evolución preocupante de la incidencia acumulada, que roza ya los casi 700 casos por 100.000 habitantes y son ya 46 las localidades que rebasan los 500 casos por 100.000 habitantes, 19 de ellas con incidencia superior a los 1.000 casos y, por tanto, con cierre de actividades no esenciales".

"Estamos ante una situación tan grave que ha abocado a la Consejería de Salud a improvisar, no se han tomado medidas, una serie de actuaciones en hospitales para habilitar espacios en los que atender a los pacientes afectados por COVID-19, se montó un hospital de campaña en Carranque que, por el momento, no van a abrirlo para atender a pacientes con COVID, siguen existiendo retrasos en las consultas en los centros de salud y mantienen cerrado y sin intención de abrir infraestructuras ya acabadas como el hospital de Estepona", ha criticado.

En este sentido, Ruiz Espejo ha recordado que los socialistas llevan bastante tiempo reclamando al Ejecutivo andaluz de PP y Cs "el refuerzo de la sanidad pública dotándola de más recursos y más personal y, en el caso concreto de la pandemia, incrementando el número de rastreadores y de pruebas PCR y acelerando el proceso de vacunación para evitar la transmisión comunitaria del COVID".

"Lamentablemente estamos acostumbrados a ver al gobierno de Juanma Moreno de brazos cruzados, improvisando medidas cuando la situación se agrava y buscar constantemente la confrontación con el ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de encubrir su incapacidad política", ha dicho el socialista.

Por último, se ha referido a la reunión telemática del Consejo de Alcaldes mantenida este pasado martes en el que ha señalado que los regidores socialistas "llevan todo este tiempo de pandemia trabajando para que sus vecinos puedan salir adelante y que están destinando todos los recursos municipales para garantizar que nadie se quede atrás, que toda la ciudadanía pueda contar con los mínimos recursos para poder vivir".

"Los alcaldes socialistas de Málaga han actuado siempre desde la más absoluta lealtad a la Junta de Andalucía, aportando soluciones ante situaciones de desesperación de tantas personas que han perdido todo como consecuencia de esta crisis económica y social derivada de la pandemia, todo lo contrario que el gobierno de la Junta, con el que no hay esa reciprocidad en la lealtad institucional e información para que los ayuntamientos puedan actuar", ha advertido.

Ha lamentado que los ayuntamientos "se han sentido en muchas ocasiones completamente desamparados, con competencias impropias y sin el respaldo necesario para afrontar una situación que nunca antes habíamos conocido, por lo que pedimos, en reconocimiento de su trabajo, que los alcaldes merezcan más atención por parte del gobierno de la Junta".

DESGLOSE DE INDEMNIZACIONES

Por su parte, Miguel Ángel Heredia ha detallado que el gobierno central ha recibido, a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), 2.319 solicitudes de indemnización de la provincia de Málaga por daños ocasionados por dicha borrasca, que corresponden a 1.022 viviendas y comunidades de propietarios; 1.019 automóviles; 249 establecimientos comerciales y otros inmuebles públicos o privados de uso no industrial; 18 locales de oficina; diez industrias y una obra civil.

"El coste total de los daños correspondientes a estas 2.319 solicitudes de Málaga se estima en 13,3 millones de euros, de los que ya se han gestionado y abonado 12,4 millones, y ha peritado, tramitado y abonado 2.289 solicitudes de indemnización, cifra que representa el 98,7 por ciento del total recibido", ha detallado.

De igual forma, el importe abonado en indemnizaciones por el CCS se desglosa en 4.597.801 euros por daños en viviendas y comunidades de propietarios; 4.100.144 euros por los daños en automóviles; 3.409.473 euros por daños en establecimientos comerciales de uso no industrial; 194.090 euros por daños en locales de oficina; 68.936 euros en industrias --de escasa relevancia--; y 40.000 euros en obra civil.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con Málaga y con la barriada de Campanillas pero, ¿Qué ha hecho el Ejecutivo de Juanma Moreno? Que sepamos, destinar 750.000 euros para limpiar y dragar el río Campanillas en 800 metros, fin de la gestión en año", ha preguntado.

Ha dicho que "ya no solo es que sea poca la inversión, es que no se ha solucionado el verdadero problema del encauzamiento de Campanillas, hace muy pocos días con el temporal Filomena se volvieron anegar las calles de Campanillas, un año después, mientras la Junta no ha hecho nada y ha vuelto el miedo entre los vecinos", ha señalado.

"No sabemos a qué espera Juanma Moreno para llevar el encauzamiento del río Campanillas y solucionar definitivamente el problema, en Andalucía hay dinero para más cargos de confianza del PP o para material con el anagrama de la Junta pero no para el río Campanillas", ha indicado Heredia.

Asimismo, ha asegurado que "tampoco sabemos qué ha hecho el alcalde, Francisco de la Torre; solo afirmar que el gobierno no invierte cuando es rotundamente falso, se han invertido 10,7 millones mientras no sabemos tampoco la inversión real de su ayuntamiento y, a día de hoy, tampoco ha realizado una actuación completa para evitar futuros daños ante otros temporales", ha concluido.