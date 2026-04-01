El PSOE destaca "éxito de participación" en Semana Santa de Málaga y exige a Junta que "pida perdón por alarmismo"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha realizado un balance "muy positivo" del transcurso de la Semana Santa malagueña, desde el Domingo de Ramos hasta el Martes Santo, y ha lamentado también las "polémicas infundadas generadas por dirigentes PP, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el propio Consistorio", por lo ha pedido que el Gobierno andaluz "pida perdón".

Pérez ha valorado "la masiva afluencia de público en las calles de la capital", desmontando los "pronósticos catastrofistas lanzados semanas atrás por el Gobierno autonómico", en referencia a manifestaciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno; la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina España, y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, sobre "pérdidas económicas de hasta 1.300 millones de euros. El tiempo y la hemeroteca nos han dado la razón. No es verdad", ha apostillado.

El portavoz socialista ha destacado que a pesar de los "malos presagios iniciales" los datos de asistencia "están superando todas las expectativas".

Así, Pérez ha señalado que ahora mismo la Semana Santa "va muy bien y los datos del Domingo de Ramos fueron muy buenos, incluso mejores que los del año 2025", lo cual valora como un hecho "muy positivo", ha manifestado.

El líder socialista, que participó como hombre de trono el Lunes Santo en El Cautivo, ha constatado "de primera mano" que "había mucha gente", a la vez que ha subrayado que la Semana Santa malagueña "va creciendo día por día".

Ante el éxito "evidente" de afluencia, Pérez insistido en que "con la polémica creada de forma infundada por la Junta de Andalucía, puesto que Moreno, España y Bernal llegaron a decir que "la Semana santa estaba perdida, lo que tienen que hacer cuando pasen los días festivos y vean los resultados es pedir perdón".

En este punto, ha recordado que la ciudad "nunca estuvo aislada" y ha añadido que "se aumentó un 38% el puente aéreo entre Madrid y Málaga y que el AVE ha seguido funcionando hasta Antequera con transbordo para llegar a María Zambrano, la estación de alta velocidad en la capital".

En contraposición a las advertencias de la Junta sobre unas supuestas pérdidas de 1.300 millones de euros, el portavoz municipal del PSOE ha pedido "responsabilidad" y ha recordado que "en todo momento él mismo fue muy prudente al proponer que se analizaran los resultados una vez finalizada la Semana Santa".

SILLAS PLEGABLES Y HUELGA DE METRO MÁLAGA

Por otro lado, Pérez ha criticado la gestión del alcalde de Málaga respecto a "la controversia sobre el uso de sillas plegables en las calles".

A su juicio, el alcalde "ha generado un problema donde no lo había" y ha defendido "el derecho de los ciudadanos a esperar cómodamente fuera del recorrido oficial". En respuesta a preguntas de periodistas, ha argumentado que "no todo el mundo se puede permitir estar en una tribuna o en un balcón y que si una persona sabe que va a estar seis horas para ver una procesión detrás de otra y se lleva una silla para retirarla al finalizar, no hace ningún mal".

Finalmente, el portavoz socialista ha abordado la huelga de los trabajadores del metro, "un conflicto que está generando distorsiones en la movilidad tras haber transportado a 110.000 personas solamente durante el Lunes Santo del año pasado".

Pérez confía en que "se alcance pronto un acuerdo" y ha dejado claro su firme respaldo a la plantilla malagueña. "Queremos que los trabajadores logren el objetivo de sus paros ya que están reclamando cobrar lo mismo que los empleados del metro de Sevilla, porque no puede ser que haya una diferencia en el sueldo de más del 25%".

"Esta brecha salarial entre los empleados de Málaga y de Sevilla se traduce que hay una diferencia de casi 600 euros entre las plantillas de ambas ciudades" y que, "dentro de sus justas reivindicaciones, buscan ajustarse y equilibrar los sueldos en Málaga porque hacen exactamente el mismo trabajo", ha concluido.