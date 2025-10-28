PSOE exige al alcalde "que deje de tratar la vivienda como un negocio y ofrezca soluciones reales a juventud" de Málaga

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el secretario general de las Juventudes Socialistas, Alberto Jimena - PSOE

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el secretario general de las Juventudes Socialistas, Alberto Jimena, han reclamado este martes al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "adopte medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda de la juventud malagueña", ante "unos precios inasumibles que están provocando la expulsión de miles de jóvenes de la ciudad".

Villarejo ha criticado que Málaga "se ha convertido en una de las ciudades más caras de España", lo que "ha roto el sueño de miles y miles de jóvenes de estudiar, trabajar y emanciparse en su propia ciudad".

"Alquilar un piso por menos de 1.300 euros o una habitación por debajo de los 500 o 600 euros es completamente imposible. Esto ha provocado que muchos jóvenes se vean obligados a marcharse", ha explicado.

Asimismo, la portavoz socialista ha responsabilizado directamente al equipo de gobierno del PP: "Los jóvenes están siendo expulsados por la inacción política del Ayuntamiento de Málaga, que ha orientado la vivienda al negocio y al turismo en lugar de a los residentes".

En este sentido, Villarejo ha exigido al alcalde que "deje de mirar hacia otro lado y ponga soluciones reales a un problema que lleva años agravándose". "El alcalde ha convertido la vivienda en un negocio más del turismo, olvidando que su deber es garantizar el derecho a vivir en Málaga a los malagueños y las malagueñas", ha agregado.

De igual modo, ha recordado que "la emergencia habitacional es tan grave que por primera vez el Consejo Europeo la ha abordado de forma prioritaria", destacando las tres propuestas impulsadas desde el PSOE: "intervenir en las zonas tensionadas, crear un fondo europeo para vivienda protegida y frenar la especulación inmobiliaria".

Por su parte, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, ha señalado que "la juventud malagueña vive una doble preocupación: la vivienda y la universidad".

En este sentido, ha mostrado "el respaldo" de las Juventudes Socialistas y del PSOE de Málaga al rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, "ante los ataques y el acoso que ha sufrido por parte de agitadores de extrema derecha".

"La juventud está mayoritariamente en contra de quienes hacen apología del franquismo y de quienes señalan a personas honestas que trabajan cada día por mejorar la vida de los jóvenes", ha asegurado Jimena.

En materia de vivienda, ha advertido de que "la situación es crítica". "Ya ningún joven puede alquilar en Málaga. Los precios están desorbitados y las residencias universitarias alcanzan los 900 o 1.000 euros. Muchos jóvenes tienen que vivir en condiciones precarias o renunciar a estudiar en la ciudad".

Por ello, Jimena ha exigido al alcalde que "declare Málaga zona tensionada, deje de ver la vivienda como un negocio y empiece a preocuparse por toda una generación de jóvenes malagueños que no pueden construir su proyecto de vida aquí", ha concluido.