El PSOE exige al Ayuntamiento apoyo real y más recursos para los gestores de colonias felinas en Málaga. - PSOE

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha acompañado a los gestores de colonias felinas de Málaga capital en el encuentro organizado con motivo del Día Internacional de los Gatos, una jornada para poner en valor la labor de quienes cuidan a los animales y para recordar al equipo de gobierno cuáles son sus obligaciones. "El Ayuntamiento de Málaga es el responsable de los gatos ferales en nuestra ciudad, tal y como establece la ley de 2023. Es su competencia y debe asumirla", ha subrayado la viceportavoz socialista Begoña Medina.

"Le exigimos al equipo de gobierno que vele por la seguridad y el bienestar de los gatos ferales y que no deje todo en manos de los gestores de colonias", ha dicho la edil en la oposición.

En este sentido, Medina ha reconocido el esfuerzo que realizan estos voluntarios y voluntarias, "que están haciendo un gran trabajo por el bienestar y la seguridad de los gatos ferales en Málaga, pero que no cuentan con todos los recursos necesarios para desarrollar el cuidado y protección de estos animales. No se les puede cargar con todo el peso de esta responsabilidad".

La viceportavoz del PSOE ha recordado que muchos gestores están afrontando gastos de su propio bolsillo para alimentar a los animales e incluso para sufragar atención veterinaria. "No es justo que tengan que asumir estos costes cuando es el Ayuntamiento quien tiene la competencia y la obligación de garantizar el cuidado adecuado de las colonias felinas", ha denunciado.

Medina ha presentado numerosas iniciativas en esta línea a la comisión de Pleno del Ayuntamiento de Málaga, la última en noviembre de 2025, donde, gracias al testimonio de los gestores, quedó reflejado que "el Partido Popular está incumpliendo la Ley de Bienestar Animal, poniendo en peligro a los gatos comunitarios y sin aplicar el método CER durante todo el año como debería hacer".

Por ello, la socialista ha instado al equipo de gobierno a que "asuma plenamente su responsabilidad", impulsando medidas efectivas de protección y destinando los recursos necesarios para garantizar el bienestar de los gatos ferales en la ciudad, así como para apoyar y atender a los gestores que, día tras día, trabajan por su cuidado. "El Ayuntamiento de Málaga debe estar a la altura y cumplir con la ley. Es una cuestión de responsabilidad institucional y de compromiso con el bienestar animal", ha concluido.