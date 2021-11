El PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga la inspección urgente del alcantarillado para evitar inundaciones

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha pedido al equipo de gobierno un plan de refuerzo de limpieza del alcantarillado para que, en previsión de las lluvias de otoño, "la evacuación de pluviales sea ágil y no dé lugar a las inundaciones como las sufridas por los vecinos de Héroe de Sostoa y Avenida de la Paloma, en el entorno de Alaska", cuando en enero de 2020 el agua llegó hasta el metro de altura.

"Limpiar las alcantarillas de papeles, suciedad y hojas de los árboles es garantizar su capacidad hidráulica sin impedimentos", ha indicado Medina, para quien el atoro de estas infraestructuras es "un talón de Aquiles de nuestra ciudad".

La edil ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, "que se tome en serio la inspección del alcantarillado de la ciudad, "porque Málaga se anega cuando caen algo más de cuatro gotas porque no está preparada para evitar el impacto de una tromba de agua".

Así, ha advertido a Emasa, Empresa Municipal de Aguas de Málaga, "que hay muchas alcantarillas que no están cumpliendo con su función de recogida de aguas de lluvia, bien porque están atoradas por la suciedad o porque la calzada en la que se encuentran están desniveladas".

Por eso, también se dirige a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que "se planifique en los distritos actuaciones de asfaltado para permitir a las alcantarillas recoger el agua correctamente". Esta situación se detectó cuando se produjeron las primeras lluvias y comprobaron que las alcantarillas se encontraban taponadas por el alquitrán.

Durante una visita a la barriada de La Térmica en el distrito de Carretera de Cádiz, Medina ha expresado que "esta petición no es nueva, sino de hace años, indicando que el Grupo Municipal Socialista "recoge en mociones e iniciativas esta petición histórica del distrito, una planificación que el PP no ejecuta, porque no tiene interés en resolver el problema de la evacuación de pluviales".

Según ha dicho, un informe elaborado por Emasa a petición del Consejo Social de la Ciudad para analizar las debilidades de Málaga ante las lluvias "pone el acento en la falta de mantenimiento de las redes que son exclusivamente para evacuar las precipitaciones, lo que a su juicio supone un problema sensible puesto que esa falta de gestión de las redes pluviales es, en sí misma, un riesgo importante de cara a minimizar los efectos negativos de las fuertes lluvias".

"Es decir, ante este problema, De la Torre se lava las manos", ha lamentado la socialista, quien ha indicado que "los atoros en la evacuación hidráulica de Málaga por el mal estado del alcantarillado no sólo provocan inundaciones, sino también malos olores como los denunciados por los vecinos de avenida de Los Guindos en los últimos años".

Por eso, ha pedido a Emasa que "proceda a inspeccionar el alcantarillado en esta zona, resolviendo con celeridad el problema de malos olores que desprende, así como actuar en aquellos otros puntos de la ciudad donde se detecte contaminación odorífera por problemas en el alcantarillado".

Así lo han manifestado vecinos durante la visita que ha realizado este martes Medina para tomar nota de deficiencias en el distrito de Carretera de Cádiz. "Si hace unos años las alcantarillas se encontraban llenas de alquitrán a consecuencia de la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga en su plan de asfaltado, ahora nos las encontramos llenas de basura porque no se limpian ni desatoran".