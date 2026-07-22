El PSOE exige que las bibliotecas municipales de Málaga abran en horario de mañana y tarde en verano

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto con ediles del PSOE. - PSOE

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha presentado una moción a la Comisión de Derechos Sociales para reclamar al Ayuntamiento de Málaga la ampliación del horario de las 19 bibliotecas municipales, de forma que todas permanezcan abiertas en jornada continua de 09,00 a 20,30 horas durante todo el año.

La iniciativa también plantea reforzar la plantilla de personal y acometer un plan de mejora de las instalaciones, especialmente en materia de climatización, eliminación de goteras y humedades.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha defendido que "esta propuesta responde al modelo de ciudad que plantea su grupo". "Los y las socialistas trabajamos por un modelo de ciudad que cuide a sus ciudadanos, que cuide a los malagueños y malagueñas, que cuide a las personas que hacen posible esta ciudad. Por eso solicitamos al Ayuntamiento que no clausure las bibliotecas municipales por las tardes y permita que puedan utilizarse durante toda la jornada, especialmente en estas semanas de intenso calor", ha añadido.

Ruiz Araujo ha recordado que las bibliotecas "cumplen una importante función social, educativa y cultural, además de convertirse durante el verano en espacios adecuados para protegerse de las altas temperaturas". "A nadie se le escapa que Málaga sufre intensas olas de calor y estos son espacios muy oportunos para estudiar, leer, acceder a la cultura o simplemente pasar un tiempo agradable en unas instalaciones municipales climatizadas", ha señalado.

El portavoz socialista ha lamentado que la mayoría de estos equipamientos permanezcan cerrados durante las tardes y ha reclamado un cambio de criterio al equipo de gobierno.

"De las 19 bibliotecas municipales que tiene Málaga, la inmensa mayoría cierra a las dos de la tarde. Pedimos al Ayuntamiento que amplíe ese horario y haga posible que los malagueños y las malagueñas puedan disfrutar de sus bibliotecas durante la jornada completa", ha apostillado.

La moción recuerda que actualmente solo cinco de las 19 bibliotecas municipales permanecen abiertas en horario continuado durante el verano, mientras que las otras catorce únicamente prestan servicio entre las 09,00 y las 14,00 horas, una situación que el Grupo Socialista considera insuficiente para atender las necesidades de estudiantes, opositores y vecinos durante los meses estivales.

Por su parte, el concejal socialista Rubén Viruel ha destacado que "las bibliotecas son lugares de encuentro con los libros, con la cultura, con la lectura y con la investigación, pero también espacios fundamentales para estudiantes, opositores y vecinos que necesitan unas instalaciones públicas abiertas durante todo el día".

Al respecto, ha reclamado que "las 19 bibliotecas municipales de los once distritos tengan horario completo de mañana y tarde durante todo el año, sin que haya ciudadanos de primera y de segunda según el barrio en el que vivan".

Viruel ha subrayado que "ampliar el horario exige también reforzar los recursos humanos y materiales". "Exigimos al Ayuntamiento que incremente la plantilla de técnicos y trabajadores de las bibliotecas para poder prestar este servicio y que ponga en marcha un plan de choque para actualizar la climatización, reparar goteras y humedades y adecuar las instalaciones. No es admisible que estos centros no estén preparados para funcionar también como refugios climáticos durante el verano", ha concluido.