PSOE exige a los diputados del PP por Málaga que "se pongan del lado de la gente y no de los fondos buitre"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar junto al secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez. - PSOE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este viernes a los diputados del PP por la provincia malagueña que apoyen en el Congreso los dos decretos del Gobierno de España en materia de vivienda y que "se pongan del lado de la gente que necesita protección y no de los fondos buitre y la especulación inmobiliaria".

Aguilar ha apelado, en una atención a los medios en el Rincón de la Victoria (Málaga), directamente a los diputados malagueños del PP Elías Bendodo, María del Mar Márquez, Mario Cortés, Cristóbal Garre y Gema Pérez para pedirles "que estén al lado de la gente que necesita esa protección. Es un SOS, es una señal de socorro lo que está pidiendo la gente en las calles", ha señalado.

"La vivienda es un derecho, es un derecho constitucional y hay que garantizárselo a la gente", ha defendido Aguilar, que ha reclamado a los representantes populares que "actúen con humanidad, que se dejen de intereses electorales y que estén con la gente que necesita ese auxilio y ese apoyo desde la política".

Asimismo, ha señalado que la vivienda constituye uno de los principales problemas de la provincia. "Málaga es un ejemplo claro de cómo la especulación en el tema de la vivienda está expulsando a nuestros jóvenes de nuestras ciudades, está impidiendo que puedan emanciparse y está haciendo que mucha gente mayor tampoco encuentre soluciones habitacionales y esté en situaciones muy precarias", ha afirmado.

El socialista ha recordado el caso de Maricarmen y ha advertido de que "desgraciadamente en la provincia de Málaga hay muchas Maricarmen con las que hay que estar".

"Se trata de estar o con la gente que necesita esa protección o con los especuladores, con la gente que está amenazada de desahucio o con los fondos buitre", ha asegurado.

PREGUNTA EN PARLAMENTO ANDALUZ SOBRE METRO AL RINCÓN DE LA VICTORIA

Por otro lado, Aguilar ha anunciado que el próximo miércoles los socialistas llevarán al Parlamento de Andalucía una iniciativa sobre la ampliación del metro hasta Rincón de la Victoria. "Vamos a hacer que el Gobierno de la Junta y el consejero de Fomento se pronuncien respecto de la necesidad del metro a Rincón", ha avanzado.

El secretario general del PSOE malagueño ha recordado que "Juanma Moreno comprometió la ampliación del metro hacia el PTA y la zona este" y ha criticado que "han pasado ocho años y no se ha hecho nada".

A su juicio, la llegada del metro constituye "una solución principal" a los problemas de movilidad entre Rincón de la Victoria y Málaga.

Aguilar ha vinculado además este asunto con la vivienda. "Hay mucha gente a la que las políticas de vivienda han expulsado de Málaga y que se ha tenido que venir a vivir a Rincón de la Victoria y a toda la zona este, a Vélez-Málaga o a Torrox, y que necesita esa conexión diaria con Málaga porque allí siguen teniendo sus centros de trabajo", ha explicado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, ha destacado que el grupo municipal Socialista "ha conseguido que el pleno de Rincón de la Victoria apruebe una moción institucional para reclamar que la ampliación del metro de Málaga avance por el litoral este y llegue posteriormente a la localidad".

Sánchez ha señalado que, mientras se materializa esa infraestructura, "es necesario mejorar de manera inmediata el transporte interurbano".

"Las líneas son insuficientes y los horarios y las frecuencias también", ha denunciado, reclamando a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga "medidas para mejorar las conexiones con Málaga capital y la Axarquía", ha concluido.