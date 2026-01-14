El PSOE exige paralizar la instalación de las estatuas en el Puerto de Málaga

El portavoz municipal del PSOE junto a ediles del grupo municipal socialista - PSOE

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido "paralizar de forma inmediata" la instalación de las estatuas de Venus y Neptuno que la Autoridad Portuaria pretende colocar en la entrada del Puerto de Málaga.

Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez, quien ha mostrado el rechazo "rotundo" del PSOE a un proyecto que considera "ajeno a la identidad de la ciudad y perjudicial para su patrimonio histórico".

Precisamente, este miércoles el Puerto de Málaga ha anunciado que la exposición temporal de un conjunto escultórico en la entrada al recinto desde la plaza de La Marina se va limitar a seis meses "ante la controversia generada entre diversas instituciones de carácter cultural por su ubicación" para trasladarlo posteriormente "a una ubicación consensuada y con menor impacto".

Por su parte, el portavoz municipal socialista ha incidido en que "nosotros tenemos que decir que estamos rotundamente en contra. Rotundamente en contra de instalar estas estatuas que no tienen nada que ver con Málaga, que no identifican a la ciudad de Málaga y que, además, están completamente desproporcionadas".

Pérez ha reclamado directamente al alcalde, Francisco de la Torre, que "actúe para frenar esta actuación y no se limite a aceptar una instalación temporal".

"Lo que le pedimos a De la Torre no es que ahora se vayan a instalar seis meses, como ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria, en lugar de veinticinco años. Lo que le pedimos es que inicie un expediente para la paralización de la instalación de esas estatuas. No es el lugar ni son las formas", ha subrayado.

Asimismo, Pérez ha exigido "explicaciones y disculpas" al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. "Le pedimos que pida perdón a la ciudad de Málaga. Todo el entorno donde se pretende actuar es un BIC, un Bien de Interés Cultural, y cualquier intervención debe pasar por la Comisión de Patrimonio y contar con los expedientes correspondientes del área de Urbanismo del Ayuntamiento", ha recordado.

Según el portavoz socialista, dichos informes y autorizaciones "no existen, lo que convierte la actuación en una grave irregularidad". "No los tiene. Por tanto, le pedimos a Paco de la Torre que no permita un atentado patrimonial contra la ciudad de Málaga. Esas estatuas no tienen que estar ahí", ha concluido.