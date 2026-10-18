El PSOE exigirá en Diputación al PP que "deje de bloquear medidas del Gobierno" a favor del derecho a la vivienda

El viceportavoz socialista en la institución provincial, José Bernal. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha presentado una moción que se debatirá en el pleno de la Diputación de Málaga del miércoles 21 para "defender el derecho a la vivienda, respaldar las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno de España y combatir la especulación inmobiliaria". El viceportavoz socialista en la institución provincial, José Bernal, ha exigido al Partido Popular que "abandone su oposición a las iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda".

Según ha precisado la formación en una nota, Bernal ha advertido de que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la provincia. "No podemos resignarnos a que tener un trabajo ya no garantice poder pagar un alquiler, a que nuestros jóvenes no puedan emanciparse o a que muchas familias vivan con el miedo permanente a perder su casa. La vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio para unos pocos", ha afirmado.

Al hilo, el viceportavoz socialista ha precisado que el PP, junto a Vox y Junts, rechazó en el Congreso los anteriores decretos del Gobierno que incluían medidas urgentes en materia de vivienda. "El PP tiene que explicar a los malagueños por qué vota en contra de limitar las subidas abusivas del alquiler, dar estabilidad a las familias y proteger a quienes están en riesgo de desahucio. No se puede decir que la vivienda es un problema y votar en contra de las soluciones", ha señalado.

Al hilo, la moción ha reclamado que los grupos políticos respalden la convalidación de los nuevos reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre. Entre sus medidas destacan "la prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler, la limitación de las subidas de las rentas, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la protección de las familias vulnerables frente a los desahucios".

También contemplan medidas contra la especulación inmobiliaria, incentivos fiscales para favorecer el alquiler asequible y mecanismos de protección para los pequeños propietarios. Asimismo, incluyen el mecanismo 'Tu Casa', que prevé préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda, y la reducción del IVA al cuatro por ciento para la vivienda protegida de carácter permanente.

"Frente a quienes utilizan la vivienda para especular, el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo encima de la mesa soluciones concretas para ayudar a las familias y a los jóvenes. Lo que necesitamos es que el resto de administraciones remen en la misma dirección", ha defendido Bernal.

Por otra parte, el PSOE ha reclamado a la Diputación que asuma un papel más activo para impulsar la construcción de vivienda pública y protegida, movilizar suelo público, rehabilitar viviendas y facilitar alquileres asequibles, especialmente en los municipios pequeños y medianos.

"La Diputación tiene recursos económicos y capacidad para ayudar a los ayuntamientos. No puede permanecer de brazos cruzados mientras los jóvenes de nuestros pueblos se ven obligados a marcharse porque no encuentran una vivienda a un precio razonable", ha señalado.

La iniciativa también expresa su pesar por el fallecimiento de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas, y ha reclamado reforzar la protección de las personas vulnerables.

Por último, Bernal ha pedido al PP que demuestre con hechos su compromiso con el derecho a la vivienda. "Tiene que decidir si está del lado de las familias que necesitan soluciones o si sigue defendiendo los intereses de quienes convierten la vivienda en un negocio. Desde el PSOE vamos a seguir defendiendo que todos los malagueños puedan acceder a una vivienda digna a un precio asequible", ha concluido.