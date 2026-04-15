El PSOE impulsará un "plan de choque" para "rescatar" la ley de dependencia en Andalucía

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE de Antequera y portavoz socialista de Inclusión Social en el Parlamento de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, en un acto en Antequera. - PSOE

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha indicado que los socialistas "pondrán en marcha a partir del 17 de mayo, de la mano de María Jesús Montero, un plan de choque para rescatar la Ley de Dependencia en Andalucía".

Aguilar ha intervenido junto al secretario general del PSOE de Antequera y portavoz socialista de Inclusión Social en el Parlamento de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, en un acto sobre Dependencia y Políticas Sociales celebrado en la ciudad antequerana y que ha contado con la participación de profesionales del sector.

Así, ha asegurado que las políticas sociales representan "el mayor fracaso" del gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha calificado de "dramáticos" los datos que arroja la aplicación de la Ley de Dependencia en la comunidad, "con listas de espera inasumibles, demoras excesivas en la tramitación y miles de personas fallecidas sin haber podido recibir la prestación o el recurso al que tenían derecho".

"El 17 de mayo nos jugamos que haya un cambio también en la aplicación de la Ley de Dependencia", ha afirmado. Además, ha recordado que "esta norma fue aprobada por un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y que Andalucía llegó a ser un ejemplo en su aplicación". "Sin embargo, de la mano de Moreno Bonilla se ha destrozado todo lo que se había trabajado y avanzado en Andalucía", ha lamentado.

En este punto, ha señalado que esta situación "no es casual, sino que responde a una forma de entender las políticas sociales". De igual modo, ha recordado que "Moreno, en su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales, impulsó el mayor recorte que se ha conocido a la Ley de Dependencia en Andalucía, cifrado en 700 millones de euros".

"Esto es no creer en la dependencia, esto es no querer atender debidamente a las personas mayores y a las personas dependientes cuando más apoyo necesitan", ha apostillado.

Por ello, ha anunciado que el PSOE "pondrá en marcha un plan de choque para el rescate de la dependencia en Andalucía". Entre las medidas, ha destacado "el compromiso de limitar a seis meses, como marca la ley, el plazo máximo para que las personas en situación de dependencia reciban la resolución que les reconozca este derecho y determine su grado".

Además, ha explicado que "se reforzará con más personal la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para agilizar la atención a las personas solicitantes y la revisión de expedientes". "Vamos a recuperar aquella ley de dependencia de la que Andalucía fue un ejemplo", ha asegurado.

Por su parte, Ruiz Espejo ha alertado "de la gravedad de los datos conocidos en el último trimestre de 2026". Según ha expuesto, "1.567 personas han fallecido en la lista de espera de la dependencia en Andalucía en los tres primeros meses del año, lo que supone 17 personas al día y una cada hora y media". "Esto necesita un impulso para cambiarlo y para evitar estos indicadores y estas cifras", ha señalado.

También ha criticado "el colapso" de los centros de valoración de la discapacidad, "con más de tres años de demora en algunos casos y más de dos años en el centro de valoración de Málaga".

"Una situación que --ha continuado-- dificulta el acceso de las personas con discapacidad a ayudas de dependencia, a la atención temprana en el ámbito sanitario y a recursos educativos para alumnado con necesidades educativas especiales".

Asimismo, ha advertido de que Andalucía "sigue liderando los índices de pobreza en España". Además, ha dicho que el informe Foessa "constata un aumento de la exclusión social en Andalucía y una reducción de la integración plena, de forma que casi dos millones de andaluces y andaluzas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión".

Frente a ello, ha criticado que la Junta de Andalucía "haya reducido en 40 millones de euros la renta mínima de inserción social y haya retrasado durante más de dos años la puesta en marcha del programa de asistencia material básica, conocido como tarjetas monedero".

A su juicio, "esta falta de gestión está dificultando además la labor de las asociaciones que trabajan en el reparto de alimentos entre las personas más vulnerables".

"Necesitamos un cambio en las prioridades en Andalucía, un impulso a la gestión, una mejora de los recursos y una mayor colaboración con las entidades sociales", ha afirmado Ruiz Espejo, al tiempo que ha defendido "la necesidad de garantizar la sostenibilidad de estas entidades y los recursos económicos necesarios para atender a las personas con discapacidad, a las personas dependientes y a las familias más vulnerables". "Ese es el compromiso que desde el PSOE de Andalucía queremos adquirir con los ciudadanos y con las ciudadanas", ha concluido.

