El PSOE insta a Moreno a "cumplir su compromiso" de dotar a Coín con un tercer equipo de urgencias

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Coín, Salvador Rojas, han instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "a cumplir su compromiso de dotar al municipio con un tercer equipo de urgencias. En una rueda de prensa junto al centro de salud, Aguilar ha asegurado que Coín "es uno de los municipios donde el destrozo de la sanidad pública por parte de Moreno Bonilla se pone más de manifiesto".

"Moreno prometió un tercer equipo de urgencias en Coín que, por supuesto, no ha dotado, pero estamos viendo cómo las listas de espera se eternizan en toda la provincia de Málaga y también aquí en Coín", ha señalado Aguilar.

Asimismo, ha añadido que "también prometió el desdoblamiento de la carretera entre Coín y Marbella y, lejos de hacerlo, lo único que ha hecho es pintar una raya roja entre los dos carriles, pensando que así podría salvar vidas". "Esta carretera, conocida ya como la carretera de la muerte, sigue cobrando víctimas", ha agregado.

Por ello, ha insistido en que Moreno "tiene que mirar a la comarca del Guadalhorce, tiene que mirar a las infraestructuras de la zona y a las competencias que le corresponden como presidente de la Junta de Andalucía". Es hora de que cumpla con los vecinos y vecinas de Coín, a quienes ha abandonado en lo que son sus responsabilidades", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "le exigimos desde el Partido Socialista que cumpla con Coín y que cumpla solo aquello que prometió y no ha hecho".

Por su parte, Salvador Rojas ha señalado que "el primer incumplimiento importante es este centro de salud, que cuenta con dos ambulancias y dos equipos de urgencias, pero que habitualmente están fuera del municipio porque, además de a Coín, atienden también a Monda y Guaro, y prestan refuerzo a otras localidades cercanas como Tolox y Alhaurín el Grande". "Esto deja a Coín sin servicio en muchas ocasiones y es una vergüenza", ha criticado.

Ha recordado que "el propio Juanma Moreno se comprometió hace ocho años a dotar a Coín con un tercer equipo de urgencias, pero no ha hecho absolutamente nada. Y esto no es un caso aislado: también llevamos años reclamando una estación de ITV en la localidad, algo que tampoco se ha cumplido".

Ha criticado, además, "el incumplimiento de la Junta con la carretera de Marbella": "Es la carretera con más víctimas mortales de la provincia y sigue sin desdoblarse. Moreno Bonilla ha recortado servicios, como la oficina liquidadora, que antes prestaba atención a Coín, Alhaurín Grande, Monda, Guaro y Tolox, y que ahora obliga a los vecinos a desplazarse a Marbella".

"Llevamos seis años llevando mociones al pleno para que esas competencias se devuelvan a Coín. El Partido Popular local vota a favor, pero después no hace nada. Seis años después, los vecinos siguen sin ver los resultados", ha añadido.

Por todo ello, ha pedido a Moreno que, "si presume de ser malagueño y de pertenecer a la comarca del Guadalhorce, se acuerde de esta comarca más allá de venir a comer huevos fritos cuando toca cada comienzo de curso político. Los vecinos y vecinas de Coín merecen una atención real de la Junta de Andalucía, algo que no han recibido desde que gobierna el Partido Popular", ha concluido.