El PSOE de Málaga afea el "fracaso" de la política de vivienda tras registrarse casi 17.000 solicitudes para 253 VPO

Archivo - El portavoz socialista Daniel Pérez y la concejala socialista Carmen Martín, en una protesta por la vivienda pública en Málaga. - PSOE - Archivo

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en materia de vivienda tras conocerse que la última oferta de viviendas de protección oficial ha recibido casi 17.000 solicitudes para tan solo 253 pisos en alquiler, unos datos que para el portavoz socialista Daniel Pérez son "la prueba irrefutable del fracaso absoluto del modelo de Paco de la Torre, que ha convertido la vivienda en un bien de lujo, expulsado a miles de malagueños".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Pérez ha estimado que estas casi 17.000 solicitudes no son una anécdota, sino "un grito desesperado de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias que no pueden seguir viviendo en sus barrios y de trabajadores que se ven expulsados a municipios del entorno", al tiempo que ha asegurado que "es más difícil que te toque una VPO que la Lotería de Navidad".

Asimismo, Pérez ha precisado que Málaga vive una "auténtica emergencia habitacional, con precios disparados tanto en alquiler como en compra, mientras el parque público de vivienda sigue siendo claramente insuficiente".

"El metro cuadrado supera ya los 3.600 euros y el alquiler medio ronda los 16 euros por metro cuadrado. Con estos precios, ni siquiera ganando el Gordo de la Lotería de Navidad se garantiza poder comprar una vivienda en Málaga, sobre todo en distritos como Teatinos, Centro y Este, donde el precio medio está muy por encima de los 350.000 euros. ¿Una ciudad de moda para quién?", ha manifestado.

Esta "falta de compromiso del equipo de gobierno" con la vivienda pública se ha demostrado, un año más, con el presupuesto municipal para 2026, en el que "se mantienen los mismos 36 millones de euros que en 2025, cifra que ya se recortó en siete millones, a pesar de que la emergencia habitacional no deja de crecer, y con una ejecución real muy por debajo de lo anunciado", ha criticado Pérez, quien ha recriminado además que las ayudas al alquiler "no llegan y son insuficientes".

De hecho, en el Pleno extraordinario sobre presupuestos, los socialistas propusieron incrementar en 40 millones de euros la partida destinada a promoción y construcción de vivienda pública, reforzar con cinco millones la rehabilitación del parque de viviendas antiguas y destinar dos millones adicionales a la instalación de ascensores para garantizar la accesibilidad, en una iniciativa que contó con la negativa del Partido Popular, "más preocupado por hacer caja que por frenar la marcha obligada de malagueños".

En la misma línea se ha pronunciado la concejala socialista Carmen Martín, quien ha lamentado que "el Ayuntamiento se conforme con promociones puntuales y cifras ridículas frente a una demanda desbordada". En este sentido, ha apostillado que "mientras más de 50.000 malagueños se han visto obligados a abandonar su ciudad en los últimos años, el PP sigue regalando suelo público a la iniciativa privada, mirando hacia otro lado ante la proliferación de pisos turísticos y renunciando a declarar Málaga como zona tensionada".

Finalmente, Martín ha insistido en que las casi 17.000 solicitudes para estas 253 VPO "reflejan el gran drama social que estamos viviendo en la ciudad, pese a que el alcalde se empeñe en seguir negándolo". Esto, según la concejala, es lo que ocurre cuando "el PP prioriza la propaganda y la especulación frente al derecho constitucional a una vivienda digna", y ha considerado en relación que "Málaga no necesita más titulares triunfalistas, necesita políticas valientes para que vivir en la ciudad no sea un privilegio reservado a unos pocos".