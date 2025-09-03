El PSOE de Málaga califica de "traición a Andalucía" que Moreno rechace le quita de la deuda regional

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, ha calificado este miércoles de "traición a Andalucía" el rechazo a la quita de la deuda por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras haber dado esta su primer paso y haber sido aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Así lo ha expresado Villarejo en rueda de prensa, junto a la secretaria de Salud de los socialistas malagueños, Carmen Martín, en la que ha pedido a Moreno que "recapacite y acepte" esa condonación de la deuda, porque "no puede ser que Andalucía pierda recursos por una mala gestión suya".

La líder socialista ha afirmado que el rechazo a la quita "no tiene ningún sentido" y se ha cuestionado "¿a qué persona se le ocurre rechazar la quita de una deuda y también lo que conlleva, es decir, la quita de los intereses de esa deuda?".

En este punto, ha agregado que a Moreno "se le ocurre renunciar a ella porque no cree en los andaluces, lo único que pretende es seguir las directrices de Feijóo. Esto es una auténtica traición a nuestra tierra, poner los intereses del PP antes que los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía".

"DESASTROSA SITUACIÓN DE LA SANIDAD"

Por otro lado, Villarejo ha criticado "la desastrosa situación de la sanidad pública en Andalucía con un gobierno del PP" y ha manifestado que "las listas de espera cada día son mayores y son las peores de toda España".

"Tenemos menos profesionales, menos sanitarios por habitantes de toda España. Las urgencias están completamente colapsadas. Para pedir una cita para un especialista o para una operación quirúrgica se tardan años", ha agregado la socialista al tiempo que ha dicho que "esto no es casualidad ni mala suerte, esto es un plan estructurado y calculado que tiene el PP para debilitar la sanidad pública".

Asimismo, ha señalado que "tenemos un presidente que no protege a la salud, tenemos un presidente que le da carta blanca y que abre las puertas a los seguros privados porque es en lo que él cree, en la privatización".

Por su parte, Martín ha insistido en "la situación de desmantelamiento progresivo y deshumanización de la sanidad pública" ya que "desde que Moreno llegó a la Junta, hace siete años, ha conseguido que la principal preocupación de los andaluces y las andaluzas sea la sanidad pública".

"Estamos a la cabeza de todas las comunidades autónomas de España en lista de espera", ha subrayado. En este sentido, ha explicado que "en los últimos tiempos del gobierno socialista, la media de espera para una cita con el ginecólogo en el Materno Infantil era de 38 días; a diciembre de 2024, fecha de los últimos datos publicados por la Junta, es de 161 días".

De este modo, ha expresado que Andalucía "está a la cola de profesionales sanitarios, 18.000 profesionales menos desde que Moreno es presidente de la Junta. A unos los han despedido, no los han vuelto a contratar, y otros se han ido a otras comunidades autónomas donde les ofrecen mejores condiciones laborales, como ocurre en Murcia, donde los contratos son de tres años, mientras aquí son contratos de mes a mes".

También ha criticado los planes de contratación de verano: "Este año se han recortado muchos recursos humanos, muchas contrataciones que están llevando a situaciones muy complicadas en los centros sanitarios que denuncian los trabajadores y los sindicatos".

En este punto ha asegurado que en el Hospital Universitario Regional se han cerrado 244 camas y se han dejado sin cubrir más de 450 contratos de enfermería; en el Hospital Civil, siete camas de la unidad de psiquiatría; en el Materno, 90 camas en pediatría y en neonatología, y en el Clínico, 118 camas.

Todo "mientras en Málaga y su provincia más de 10.000 niños están en listas de espera para una intervención quirúrgica y el 75% de los centros de salud han cerrado por la tarde", ha agregado.

Por último, Martín ha dicho que "esta es la política de Moreno: recorte, recorte, recorte. En vez de hacer un plan de choque para la sanidad pública, le va a quitar de nuevo más de 500 millones a la sanidad pública para dársela a sus amigos y hacer negocios con la privada".

"Más de 2.000 millones de euros ha quitado ya a la sanidad pública en estos años para dársela a la sanidad privada con la excusa de que se van a quitar listas de espera, listas de espera que no paran de crecer. Y nosotros nos preguntamos: ¿dónde está el dinero? ¿Qué está pasando con el dinero? Todo no será gastárselo en jarrones y en sillas", ha concluido la socialista.