El PSOE de Málaga capital exige "medidas urgentes" para acabar con "el abandono que sufren" vecinos de Sagrada Familia"

MÁLAGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga ha criticado el estado de abandono en el que se encuentra la barriada de Sagrada Familia y que ha achacado a a la "inacción" del equipo de gobierno del PP.

"Solo hace falta darse un paseo por este histórico barrio del distrito Ciudad Jardín para comprobar cómo el alcalde da la espalda a sus vecinos, el deterioro es más que evidente. Estamos hartos de que se fomente la desigualdad entre las barriadas, que se creen ciudadanos de primera y de segunda. Todas las barriadas merecen la misma atención y respeto municipal, por eso le exigimos a De la Torre que antes de seguir apostando por el negocio y la especulación, mire un poco por el corazón de nuestra Málaga, que son nuestros barrios", ha reclamado la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez.

El PSOE recoge en una nota informativ que una de las muestras de este abandono se ve en el cableado y el estado de su mobiliario urbano. Para la concejala, "que una barriada como Sagrada Familia siga con el cableado aéreo inicial es digno de los años 50 y dice mucho del modelo de ciudad de este equipo de gobierno".

A ello se suman las casetas de contadores que se ubican en mitad de las aceras, "convirtiéndose en una auténtica barrera arquitectónica para las personas que van en sillas de ruedas, andadores e incluso con cochecitos de niños pequeños", además de que "muchas de ellas no están cerradas con llave, por lo que es un auténtico peligro para los vecinos".

Así, la responsable del distrito Ciudad Jardín en el grupo socialista ha lamentado las condiciones en la que se encuentran los espacios para los más mayores: "Encima de que los lugares para su uso y disfrute son escasos, nos encontramos con unos aparatos de gimnasia biosaludables destrozados e incluso inexistentes donde deberían estar ubicados".

Para el PSOE esta falta de conservación y mantenimiento se refleja también en las zonas verdes y el arbolado, ya que "los alcorques tienen una nivelación muy dispar, llegando a tener en algunos casos una profundidad de 20 centímetros y pudiendo dar lugar a caídas o tropezones de los peatones". También "echamos en falta la poda del gran pino que se encuentra en la zona de la Escuela Pública de Seguridad y que cualquier día se va a caer, porque está absolutamente abandonado".

Rosa del Mar Rodríguez ha aludido a "la falta de planificación municipal" a la hora de instalar el mobiliario urbano o pavimentar. "Hay bancos de la zona del paseo que están ubicados junto a los contenedores, generando un gran malestar a los vecinos que tienen que convivir con la plaga de ratas y cucarachas y los malos olores. Es un autético desastre". En esta línea, ha señalado el acabado de calles como Durán Fornell, donde los vecinos se quejan de su "acabado puntiagudo" que provoca la rotura de las ruedas al dar la curva.

En lo que se refiere a la seguridad vial, la socialista ha exigido medidas de calmado de tráfico en el entorno del colegio Sagrada Familia: "No hay ningún paso elevado que impida la velocidad demasiado alta de los coches, al igual que no hay bolardos en las aceras próximas para evitar que los coches se suban en ellas. No podemos poner en riesgo a nuestros niños de esta manera".

"Lo mismo que ocurre en el parque infantil y el campo de fútbol de la calle Potro de Córdoba, junto a la Escuela Pública de Seguridad, donde los vecinos llevan años reclamando que se cierre en horario nocturno sin obtener respuesta del Ayuntamiento", añade.

Según la concejala socialista, se trata de "cuestiones muy básicas que el equipo de gobierno tiene desatendidas", por lo que "exigimos que de una vez por todas se den una vuelta por barriadas como esta, escuchen a sus vecinos y los saquen del abandono que sufren. No estamos pidiendo instalaciones de lujo, estamos pidiendo actuaciones de limpieza, mantenimiento, poda y seguridad para garantizar que los vecinos puedan vivir con dignidad", ha concluido.