PSOE de Málaga critica "chapuza" del PP "por permitir que un edificio municipal funcionara con un solo vigilante"

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado la "grave y reiterada mala gestión del equipo de gobierno" del PP tras conocerse la resolución del contrato con la empresa encargada de la seguridad del Edificio de Usos Múltiples, sede de la Gerencia de Urbanismo, "que llegó a funcionar con un solo trabajador para garantizar la vigilancia", provocando el cierre anticipado del edificio y la limitación del horario de atención.

Así lo ha expresado el portavoz socialista, Daniel Pérez, quien ha calificado la situación como "un nuevo ejemplo de improvisación, dejadez y falta de control del PP sobre los servicios públicos municipales".

"Es inadmisible que un edificio clave para la ciudadanía y para cientos de trabajadores municipales haya estado semanas funcionando sin las mínimas garantías de seguridad por la incapacidad del PP para supervisar y exigir el cumplimiento de un contrato público", ha señalado Pérez.

"Tener una sola persona encargada de la seguridad de un edificio de estas dimensiones no solo es irresponsable, es peligroso. El PP ha permitido que se incumplieran turnos completos, incluido el nocturno, obligando incluso a cerrar el inmueble antes de hora y a que la Policía Local tuviera que asumir funciones que no le corresponden", ha añadido.

Pérez ha criticado además que el Ayuntamiento haya reaccionado "tarde y mal", a pesar de que los incumplimientos estaban documentados desde el 21 de diciembre. "Las actas de incumplimiento existían desde hace semanas. El problema es que el PP mira para otro lado hasta que el problema estalla y afecta directamente a la ciudadanía".

El líder de los socialistas en el Consistorio ha puesto el foco en las consecuencias para los trabajadores municipales y en la precariedad laboral asociada a este contrato. "Esta mala gestión tiene víctimas claras, que son los empleados públicos que ven alteradas sus jornadas y condiciones de trabajo, y los propios vigilantes", empleados de la empresa privada, cuyos derechos laborales y salariales podrían no haberse respetado conforme al convenio colectivo", ha dicho.

Por eso, el portavoz socialista ha reclamado al equipo de gobierno que asuma responsabilidades políticas y garantice que los nuevos contratos se adjudiquen con criterios de calidad, control y respeto a los trabajadores. "No basta con rescindir un contrato cuando ya se ha producido el daño. El PP debe explicar por qué permitió esta situación y qué medidas va a tomar para que no vuelva a repetirse", ha considerado.

El PSOE señala que desde el colectivo de trabajadores, que han mantenido este jueves una reunión con el grupo socialista en el Ayuntamiento, crotocam una "grave situación laboral" y de seguridad generada por la adjudicación del contrato a la empresa Dabo Seguridad.

"Desde que esta empresa obtuvo el contrato hemos venido padeciendo circunstancias muy graves. De una plantilla inicial de siete trabajadores, cinco se encuentran actualmente de baja por ansiedad, una trabajadora está de vacaciones y solo queda una persona para cubrir el servicio, lo que hace imposible garantizar la seguridad del edificio", ha explicado el presidente de la asociación Marea Negra, José Antonio Sánchez Molina, que además es trabajador del Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Málaga.

Sánchez ha criticado además retrasos reiterados en el pago de salarios, incumpliendo el convenio sectorial de seguridad privada, puesto que "la empresa comenzó a pagar fuera de plazo ya en el mes de septiembre. Tuvimos que denunciar ante la Inspección de Trabajo y comunicarlo al Ayuntamiento. Volvió a ocurrir en diciembre, ya que cobramos el salario de noviembre el día 16, la paga extraordinaria el día 30 y, a día de hoy, seguimos sin cobrar el mes de diciembre", ha enumero el portavoz de los vigilantes.

También ha advertido de que esta situación no solo perjudica a los trabajadores de seguridad privada, sino que repercute directamente en la ciudadanía. "Sin una seguridad plena no se puede garantizar un funcionamiento normal del edificio ni una atención adecuada al ciudadano. Las consecuencias las sufren los usuarios y los empleados públicos".