PSOE Málaga destaca el incremento en 1.053 agentes de Policía y Guardia Civil en la provincia desde 2018: "Un 20% más"

José Bernal, secretario de Organización del PSOE de Málaga - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha celebrado el incremento, según el dato que aportan, de 1.053 agentes de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia malagueña desde 2018; lo que supondría un aumento del 20% de los efectivos respecto a dicho periodo.

Bernal señala a través de un comunicado que "en 2018 había 5.120 efectivos de ambos cuerpos en Málaga, frente a los 6.173 actuales". "Hoy hay un incremento de más de mil efectivos". Un aumento que el secretario achaca a la gestión del Gobierno: "Pedro Sánchez ha incrementado más de un 20% los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Málaga desde que gobierna", ha afirmado.

Por otro lado, el dirigente socialista ha acusado al PP de mantener una estrategia "irresponsable y mentirosa en relación con la lucha contra el narcotráfico", quien también ha contrapuesto estas cifras con la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, en la que, según ha asegurado, "el número de agentes en la provincia se redujo en 389 efectivos".

Asimismo, ha recordado que desde 2018 está en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar contra el narcotráfico, que ha calificado de "pionero" y que, según ha señalado, se ha traducido en un incremento de agentes, medios e inversión.

"Esta es la realidad, no la que cuenta el Partido Popular", ha manifestado Bernal, quien ha defendido que "el narcotráfico se combate con medios, no generando miedo, como está haciendo de manera irresponsable Juanma Moreno y el PP".

En este contexto, ha reclamado al presidente de la Junta y al PP que "dejen de meter miedo y de hacer el ridículo" y ha dirigido sus críticas a Alberto Núñez Feijóo y a la alcaldesa de Marbella en relación con sus actuaciones y declaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico.

En concreto, Bernal ha mencionado "la condena de la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que afecta al hijastro de la alcaldesa", al tiempo que ha señalado a Feijóo y Moreno "que no se hagan más daño a sí mismos hablando de narcotráfico".

Al respecto, el secretario de Organización del PSOE de Málaga ha cuestionado las promesas de los dirigentes 'populares' de acabar con el narcotráfico en la Costa del Sol. "No puede ofrecer soluciones quien forma parte del problema", ha concluido.