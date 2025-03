El PSOE de Málaga exige al alcalde que "saque viviendas turísticas al mercado de alquiler" para "futuras generaciones"

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha señalado que la vivienda sube a los 4.000 euros el metro cuadrado de media y el alquiler supera "ya los 1.200 euros mensuales, mientras el alcalde, Francisco de la Torre, sigue sin aplicar medidas contundentes como las que ya dan resultado en ciudades como Barcelona".

El socialista ha destacado en una nota de prensa que "la ciudad de Málaga está perdiendo a su talento presente y futuro". Así lo ha Pérez, quien ha exigido al alcalde que "ponga freno al aumento descontrolado de las viviendas de uso turístico y tome ejemplo de modelos como el de Barcelona, donde la ley de vivienda ya ha conseguido reducir los precios del alquiler en un 6,4% e incrementar la firma de contratos en más de un 30%".

"No se puede permitir que generaciones enteras se marchen de Málaga porque no pueden permitirse un piso o ni siquiera acceder a un alquiler", ha declarado Pérez. "La situación es crítica: hay profesionales, como ingenieros del PTA, que directamente no encuentran vivienda, quienes tienen trabajos con salarios más bajos son expulsados a otros municipios y finalmente abandonan también sus trabajos en muchos casos", ha añadido.

Para Pérez, "los datos de portales inmobiliarios revelan datos alarmantes con una subida que sitúa el coste medio en Málaga capital en casi 4.000 euros por metro cuadrado. Además, el alquiler medio ya supera los 1.200 euros mensuales. Estas cifras, en una ciudad con salarios medios muy por debajo, son simplemente inasumibles".

Los socialistas han advertido que esta crisis de vivienda no solo afecta a las familias malagueñas, sino que compromete gravemente el futuro económico de la ciudad. "Si no sacas las viviendas turísticas al mercado del alquiler no habrá futuro para las próximas generaciones. Las modificaciones del PGOU con las viviendas de uso turístico no han servido para nada. Todo lo contrario, han traído más subidas", han subrayado.

Por su parte, Carmen Martín, concejala socialista, ha detallado que la falta de acción de De la Torre está dejando fuera de Málaga a jóvenes, familias, trabajadores cualificados y personas mayores. "La vivienda se ha convertido en el mayor factor de expulsión y desigualdad. Málaga corre el riesgo de convertirse en una ciudad escaparate, sin alma ni futuro", han advertido.

Los socialistas han reclamado eliminar las viviendas de uso turístico, así como medidas fiscales para incentivar el alquiler residencial. "No pedimos inventar nada. Basta con mirar lo que está funcionando en otras ciudades como Barcelona ", ha afirmado Martín.

Finalmente, "la vivienda debe volver a ser un derecho. Málaga no puede resignarse a ser solo un destino vacacional para unos pocos. Tiene que ser un hogar para todas y todos", ha asegurado la edil.