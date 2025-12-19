PSOE de Málaga exige a la Junta que "cumpla la ley y garantice una financiación justa a los ayuntamientos"

Ejecutiva provincial del PSOE Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla la ley y garantice una financiación justa a los ayuntamientos. Así, la portavoz de los socialistas malagueños, Ana Villarejo, ha señalado que el incremento del 1,8% previsto para la Patrica es "claramente insuficiente" y "asfixia especialmente a los municipios más pequeños".

El PSOE de Málaga ha celebrado este viernes su ejecutiva provincial, la última del año, en la que, según Villarejo, se han aprobado cinco resoluciones que marcan la hoja de ruta del partido, "siguiendo siempre los valores socialistas del feminismo, el municipalismo, la transparencia y la defensa de lo público".

La primera de las resoluciones proclama "la tolerancia cero del PSOE frente al acoso y al machismo". "En el PSOE respetamos profundamente el feminismo y lo ponemos en práctica cada día", ha afirmado la portavoz del PSOE malagueño, quien ha detallado que la resolución refuerza los protocolos contra el acoso, los mecanismos de acompañamiento a las víctimas y la formación en igualdad, tanto para mujeres como para hombres.

La segunda resolución exige a la Diputación de Málaga "que dote de recursos y reactive el sistema de apoyo técnico y administrativo del que dependen muchos ayuntamientos pequeños para cuestiones básicas como nóminas, Seguridad Social o gestión de personal". "Los ayuntamientos están llamando a la Diputación y no obtienen respuesta. Exigimos que este servicio fundamental se ponga en marcha de una vez por todas", ha señalado.

En la tercera resolución, el PSOE reclama a la Junta de Andalucía "transparencia sobre el cribado del cáncer de mama" y exige conocer los datos reales de mujeres afectadas en la provincia de Málaga. "A día de hoy, la Junta sigue sin facilitar esta información", ha lamentado la portavoz socialista.

La cuarta resolución insta a la Junta a cumplir la ley de la Patrica, punto sobre el que Villarejo ha criticado que, "mientras la recaudación tributaria autonómica ha aumentado alrededor de un 10%, la financiación incondicionada a los ayuntamientos solo crezca un 1,8"%. "Es una falta de respeto a los municipios y una forma de ahogarlos económicamente", ha subrayado.

Por último, la quinta resolución exige la dimisión del alcalde de Estepona, al considerar "inadmisible que una ciudad esté gobernada por un alcalde imputado en diferentes causas judiciales". "Es una auténtica vergüenza que el PP mire hacia otro lado y no dé una solución", ha afirmado.

Villarejo ha asegurado que el PSOE de Málaga afronta el próximo año, de marcado carácter electoral, "con trabajo, compromiso y la defensa de unos servicios públicos y sociales que la derecha está debilitando". "La ciudadanía nos está esperando y el Partido Socialista va a estar a la altura", ha concluido.