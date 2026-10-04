El PSOE de Málaga exige un "mayor control" ante la presencia de avispas en Guadalmar

La concejala socialista Begoña Medina, en Guadalmar. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular un "mayor control de la presencia de avispas en Guadalmar", donde la proliferación de estos insectos está afectando tanto a los vecinos de la urbanización como al alumnado del CEIP Julio Caro Baroja.

Según ha concretado la formación en una nota, la concejala socialista Begoña Medina ha precisado que la Junta Municipal de Distrito ya es conocedora de este problema y, sin embargo, no ha dado una respuesta adecuada ni ha puesto en marcha las actuaciones necesarias.

"El Ayuntamiento no puede limitarse a conocer el problema y esperar a que vaya a más. Hay que detectar dónde está el foco, actuar para evitar que las avispas proliferen y establecer después un seguimiento que permita minimizar el problema. ¿Cuántas picaduras más hacen falta para que el alcalde se mueva?", ha criticado.

Medina ha criticado la "falta de previsión y de actuación" del equipo de gobierno ante una situación que requiere un "control continuado". "Una actuación puntual no sirve si después no se realiza un seguimiento. Es necesario establecer un mantenimiento mensual, revisar las zonas donde puedan existir focos y comprobar periódicamente si las medidas adoptadas están funcionando", ha explicado.

Al hilo, la edil socialista ha reclamado que los servicios municipales realicen "de forma urgente" una inspección de la zona para identificar los puntos donde se están concentrando o reproduciendo las avispas y actúen sobre ellos, especialmente por la proximidad de las zonas residenciales y del centro educativo.

Por su parte, el concejal socialista responsable del distrito de Churriana, Salvador Trujillo, ha puesto el foco en las consecuencias que esta situación está teniendo en el día a día de los vecinos de Guadalmar.

"No estamos hablando de una molestia puntual. Como se deje proliferar las avispas, el problema termina afectando a toda la urbanización", ha advertido. Trujillo ha señalado especialmente la preocupación de las familias cuyos hijos acuden al colegio público Julio Caro Baroja, donde "varios menores ya han sufrido picaduras y donde los niños no pueden comerse tranquilamente el bocadillo en el patio por la presencia de estos insectos".

Además, el socialista ha reclamado una respuesta municipal que "dé tranquilidad" tanto a las familias como al conjunto de residentes. "Madres y padres están exigiendo algo tan razonable como que haya un mantenimiento mensual y un mayor control para poder anticiparse al problema, no esperar a que haya más picaduras para actuar", ha afirmado Trujillo.

"Los vecinos de Guadalmar tienen derecho a disfrutar de sus espacios comunes y los niños a estar en el patio de su colegio con normalidad. El Partido Popular tiene que dejar de mirar hacia otro lado y resolver de una vez por todas este problema que afecta todos los años a la barriada y cada vez va a peor", ha concluido.