El PSOE de Málaga exige al PP que "cumplan sus propios estatutos y aparten al alcalde de Estepona"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto con la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, y el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal - PSOE

ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al PP que "cumpla sus propios estatutos y aparte de la Alcaldía de Estepona (Málaga) a José María García Urbano, después de que el juzgado haya acordado la apertura de juicio oral contra el regidor por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

Aguilar ha recordado en un comunicado que el alcalde de Estepona "se sentará en el banquillo acusado de contratar como cargo de confianza a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, a sabiendas, según la Fiscalía, de que no iba a desempeñar trabajo alguno en el Ayuntamiento".

"Los socialistas hemos pedido en numerosas ocasiones la dimisión de García Urbano. Hemos pedido reiteradamente a Feijóo, a Moreno Bonilla y a Bendodo que lo aparten de la Alcaldía de Estepona. Y ahora tenemos un motivo más para exigirles que actúen de una vez", ha señalado.

Al respecto, el secretario general del PSOE de Málaga ha recordado que el artículo 19.7.b de los Estatutos nacionales del PP establece la suspensión provisional de afiliación cuando se abre juicio oral por delitos relacionados con la corrupción.

"Ya no solo lo decimos los socialistas. Ahora también lo dicen los propios Estatutos del Partido Popular: García Urbano debe ser suspendido de militancia", ha afirmado.

Aguilar ha interpelado al respecto directamente al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno; y al vicesecretario nacional del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo.

"Señor Feijóo, señor Moreno, señor Bendodo: ya está bien. Cumplan con sus propios estatutos, suspendan de militancia al señor García Urbano y apártenlo de una vez de la Alcaldía de Estepona", ha reclamado.

Así, Aguilar ha insistido en que "el PP debe asumir sus responsabilidades políticas ante la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el alcalde de Estepona".

"No pueden seguir mirando hacia otro lado. No pueden seguir escondiéndose y actuando como si no hubiera pasado nada. Hay una decisión judicial de apertura de juicio oral y hay unos estatutos que ustedes mismos aprobaron. Lo que tienen que hacer es cumplirlos", ha manifestado.

Por último, Aguilar ha reiterado que "un señor que se va a sentar en el banquillo acusado de graves delitos de corrupción no puede permanecer ni un minuto más al frente del Ayuntamiento de Estepona". "Los vecinos y vecinas de Estepona no merecen seguir soportando este bochorno. Feijóo, Moreno Bonilla y Bendodo tienen que actuar ya", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, ha vuelto a reclamar la salida de García Urbano de la Alcaldía. "Volvemos a manifestar nuestra inquietud de que García Urbano siga al frente del Ayuntamiento de Estepona. Le volvemos a preguntar a Feijóo, a Moreno Bonilla y a Bendodo: ¿a qué esperan para hacerle una moción de censura?", ha señalado.

También ha recordado que García Urbano "ha devuelto al Ayuntamiento el dinero relacionado con la contratación investigada y que la mujer contratada reconoció en sede judicial que no acudió a trabajar". "Es una auténtica vergüenza que este señor siga gestionando el dinero de todos los vecinos de Estepona", ha criticado.

De igual modo, ha cuestionado también "el diferente comportamiento del PP en ambos municipios2. "¿Qué diferencia hay entre el alcalde de Algeciras y el alcalde de Estepona? ¿Por qué al alcalde de Algeciras se le hace una moción de censura?", ha preguntado.

"Y lo vuelvo a decir como portavoz del Grupo Municipal Socialista de mi ciudad: este señor tiene que dejar ya la Alcaldía. Y este señor, lo que hace estando en la Alcaldía, es manchar la imagen de nuestra ciudad y no puede seguir un minuto más", ha concluido Molina.