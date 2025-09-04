El PSOE de Málaga exige transparencia al Ayuntamiento tras el cierre del Parque de Huelin por posible gripe aviar

La viceportavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, entre otros, en un parque de la capital en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la viceportavoz de este grupo municipal, Begoña Medina, han exigido al equipo de gobierno "máxima transparencia y diligencia" en relación con el cierre del Parque de Huelin tras la aparición de una veintena de aves muertas, ante la posibilidad de un brote de gripe aviar.

Pérez ha recordado en un comunicado que el pasado 30 de agosto, Begoña Medina, viceportavoz y responsable de medio ambiente en este grupo, "ya trasladó al Consistorio la situación de grave abandono en la laguna del Parque de Huelin, alertando de la acumulación de ejemplares muertos en el estanque".

"El Ayuntamiento conocía esta situación desde hace días, pero no actuó con la rapidez que se requería. Ha faltado diligencia, porque hablamos de un problema de salud pública con la posible presencia de gripe aviar", ha manifestado Pérez.

Desde el PSOE han reclamado al Gobierno local "toda la información disponible y con trazabilidad completa" sobre las actuaciones realizadas, tanto desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental como desde la Delegación Territorial de Salud de la Junta.

Además, Pérez ha subrayado que "es necesario que se realice un perímetro de la zona, que se tomen muestras en el agua, la laguna y el césped y que se mantenga el parque cerrado hasta que los análisis descarten definitivamente la presencia del virus".

Por su parte, Medina ha recordado que "el origen de esta situación también tiene que ver con la falta de mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria y la ausencia de control y vigilancia del Ayuntamiento".

En esa línea, ha insistido en que "los vecinos llevan tiempo denunciando el deterioro del lago del parque, y lo ocurrido demuestra que el PP no está gestionando con la responsabilidad y la transparencia que exige un asunto tan sensible".

Además, desde el PSOE han anunciado que pedirá al equipo de gobierno "toda la documentación relativa a los protocolos aplicados", tanto "los informes de las empresas de mantenimiento como los resultados de las muestras enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar de Algete".

"La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ha gestionado este episodio, qué medidas se han adoptado y por qué se ha tardado tanto en actuar", ha añadido Medina.

"FAUNA, DE NUEVO, EN PELIGRO"

Los socialistas han dicho que "no es la primera vez que la falta de mantenimiento en el Parque de Huelin, por parte del Ayuntamiento, pone en peligro a la fauna de esta zona verde en el distrito de Carretera de Cádiz".

Así, han recordado que en julio del año pasado el equipo de gobierno que "se saltó a la torera la Ley de Bienestar Animal y la Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre sobre traslado de especies poniendo en peligro a varios pollos de gallineta común, además de galápagos leprosos, una especie en peligro de extinción", ha manifestado Medina.

"Hace un año, los operarios de Parques y Jardines procedieron al traslado de especies para el secado y posterior limpieza del fondo de la laguna, pero no contaban con permiso para la captura", han dicho los socialistas.

Por último, han incidido en que estos operarios "tampoco se dieron cuenta de la destrucción de hábitat que podrían haber llevado a cabo de no ser por la rápida respuesta del grupo municipal socialista a la denuncia de una vecina, técnico medioambiental y perteneciente a grupos ecologistas".