PSOE Málaga insta al Federal a la suspensión de militancia del secretario general de Torremolinos y pide que deje cargos

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, denunciado por un presunto acoso sexual a una militante, y al que, además, piden que ponga "inmediatamente a disposición del partido sus cargos institucionales".

Así lo han informado en un comunicado, en el que han señalado que, se actúa así, tal y como ya aseguraron, justo al tener conocimiento de que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales para llevar a cabo actuaciones en relación con dicha denuncia de la militante, presentada el pasado mes de noviembre.

Además, han indicado que al solicitar dicha suspensión cautelar se actúa "de acuerdo con los estatutos aprobados en el último congreso federal del partido y con el Código Ético y de Conducta" de la formación.

"No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer", han incidido en la nota, en la que han asegurado que "el PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres". "Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial del PSOE de Málaga", han concluido.

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista, que señala que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

En general, las diligencias preprocesales en el ámbito de la Fiscalía son las que se abren tras recibir una denuncia, como es el caso, y supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan.

Así, relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, y señala que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Además, explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente". Según considera, estas actuaciones se han producido "en el contexto de un relación de superioridad".

Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género. Puesto en contacto este medio con el denunciado, este ha rechazado realizar declaraciones al respecto.

Incide la denunciante en la supuesta naturaleza "misógina, intimidatoria y agresiva" del denunciado y precisa que siguiendo los cauces internos del PSOE, los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que haya tenido respuesta sobre estas denuncias internas.