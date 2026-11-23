El cabeza de lista del PSOE de Málaga al Congreso de los Diputados, José Bernal, en el mercadillo de Marbella. - PSOE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE de Málaga al Congreso de los Diputados, José Bernal, ha hecho un llamamiento este lunes 23 a concentrar el voto progresista en la candidatura socialista para arrebatar un diputado a las derechas en los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

Durante una visita al mercadillo de Marbella, Bernal ha indicado que hace cuatro años el PSOE se quedó a apenas 2.400 votos de conseguir su cuarto representante por la provincia y "arrebatárselo al Partido Popular", según ha concretado la formación en un comunicado.

"Estoy seguro de que ese cuarto diputado ya está en la urna, pero pedimos el apoyo de los progresistas de la provincia para fortalecer ese cuarto diputado de progreso del Partido Socialista", ha afirmado el cabeza de lista del PSOE.

En esta línea, Bernal ha subrayado que Málaga puede desempeñar un "papel decisivo" en el resultado electoral y en la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Aquí no solamente nos estamos jugando un cuarto diputado, sino que estoy seguro de que en la provincia de Málaga nos estamos jugando la continuidad del Gobierno de progreso de Pedro Sánchez en España", ha señalado.

Así, el candidato socialista ha insistido en que los comicios del próximo domingo plantean una elección entre dos modelos de país. "Los vecinos tienen que elegir si quieren avanzar y progresar como en los 45 años de democracia o si quieren darle un portazo a la democracia e ir 40 años atrás, que sería la opción de las derechas, del Partido Popular y Vox", ha manifestado.

En este sentido, ha apelado a la movilización del electorado progresista de Marbella y San Pedro Alcántara, que, según ha destacado, tendrá un "papel fundamental" en las votaciones. "Apelo a todos los progresistas, independientemente de las fuerzas políticas que sean, a que aúnen su voto en el Partido Socialista", ha asegurado.

En esta línea, Bernal ha recalcado que en esta recta final de campaña se enfrentan dos grandes bloques políticos. "Nos jugamos la opción de dos grandes bloques, o progreso o retroceso. O Partido Socialista, que encabeza ese grupo de progreso para el futuro de España, o Partido Popular y Vox, las derechas, que representan la involución de nuestro país", ha agregado.

Por su parte, la candidata socialista a la Alcaldía de Marbella, Isabel Pérez, ha advertido de las consecuencias de las políticas del Partido Popular, tanto en Andalucía como en su municipio. En concreto, ha criticado el "deterioro de la sanidad y la educación públicas por parte de la Junta" y ha recriminado la gestión municipal del PP, que, según ha señalado, ha elevado la deuda del Ayuntamiento hasta los 280 millones de euros "sin que se traduzca en mejores servicios, instalaciones o limpieza para la ciudadanía".

De esta forma, Pérez ha pedido mantener la movilización hasta el 29 de noviembre para "garantizar la continuidad de las políticas progresistas y proteger los derechos conquistados". Además, ha señalado que las pensiones han aumentado un 46 por ciento en Málaga y el salario mínimo interprofesional un 75 por ciento desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Asimismo, ha hecho un llamamiento a las mujeres para "defender sus derechos". "Para seguir progresando hay que votar al Partido Socialista", ha concluido.