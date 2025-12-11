El PSOE de Málaga pide a los alcaldes del PP en la Axarquía "que se rebelen ante incumplimientos" de Junta y Diputación

Reunión de constitución del comité comarcal del PSOE en la Axarquía. - PSOE MÁLAGA

COMARES (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario de coordinación territorial del PSOE de Málaga, Rafael Granados, ha criticado los que considera continuos incumplimientos del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y del PP en la Diputación de Málaga con los municipios de la Axarquía, especialmente con los pueblos del interior, y ha instado a los alcaldes 'populares' "a pensar en sus vecinos y vecinas y a exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos".

En la constitución en Comares del comité comarcal del PSOE en la Axarquía, Granados ha instado "a los alcaldes del PP a que piensen en sus vecinos y vecinas y no permitan ni por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía encabezado por su presidente, Moreno Bonilla, ni por parte del presidente de la Diputación, las carencias y la dejadez de los proyectos comprometidos y que a día de hoy no se han cumplido".

Asimismo, ha criticado "el deterioro que el presidente de la Junta de Andalucía está provocando en materia de sanidad, dando dinero a las empresas privadas en detrimento de la sanidad pública".

Granados ha destacado que estos comités comarcales nacen con el objetivo de reforzar la cohesión territorial y apoyar la labor municipal y "reflejan el compromiso del PSOE con el territorio". De esta forma, ha subrayado que estos órganos servirán para "movilizar al partido a nivel orgánico e institucional y apoyar a los alcaldes, portavoces y concejales para que su labor, que ya es buena, sea aún más fructífera".

Por su parte, la secretaria de coordinación de la Axarquía, María del Rosario Gómez Fernández, ha destacado que la comarca de la Axarquía "tiene una riqueza muy amplia en territorio, costumbres e identidad propia". Gómez ha explicado que el nuevo comité será "un espacio de intercambio de necesidades y opinión", y ha asegurado que "el Partido Socialista está aquí para defender a nuestros vecinos y vecinas y, por supuesto, a la comarca de la Axarquía".

Por último, el secretario general del PSOE de Comares y alcalde del municipio, José Miguel Ruiz, ha agradecido la elección de Comares como sede para esta constitución y ha incidido en los problemas que afectan a los municipios del interior. "Si hablamos de despoblación, debemos hacer especial énfasis en la dejadez de la Junta de Andalucía y en la discriminación de la Diputación hacia los municipios más pequeños", ha dicho.

También ha apuntado la necesidad de mejorar el transporte público y las conexiones por autobús con la capital, así como la importancia de que se escuchen las demandas reales de los pueblos de la comarca en materia de educación, sanidad, transporte y financiación. "Reuniones como esta son más que necesarias para alzar la voz ante las demandas de nuestros vecinos y vecinas, y ante problemas que siguen sin resolverse", ha concluido.