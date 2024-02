El PSOE de Málaga pide al Ayuntamiento el mantenimiento del parque de la barriada de Sixto

MÁLAGA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha pedido al Consistorio "mayor celo" en el mantenimiento de las zonas verdes del distrito de Carretera de Cádiz y, concretamente, en el parque de la barriada de Sixto, "que está completamente abandonado".

Según señalan desde el PSOE, la empresa contratada por el área de Parques y Jardines alega que "no hay agua en un pozo para el riego de la zona verde", que está "completamente dejada", excusando las medidas puestas en marcha para combatir la sequía.

Pero, según señalan los socialistas, lo cierto es que han sido los propios residentes, con la iniciativa de la asociación vecinal, "quienes han limpiado el pozo, quitado ramas y desperdicios de su interior, y han conseguido agua del freático" para que el parque se pueda regar.

Por eso, la responsable del PSOE pide al Ayuntamiento "que atienda urgentemente las demandas de los vecinos, que ven cómo su parque pierde materia vegetal", donde cada día juegan docenas de niños y las familias tienen un área de esparcimiento "en una de las zonas con más hormigón y menos verde de nuestra ciudad". Así lo ha manifestado Medina tras participar con la asociación de vecinos en una barbacoa organizada por este colectivo para confraternizar con los residentes de la zona.

"El parque de Sixto, con más de 50 años, nunca había presentado un aspecto tan lamentable como el que tiene ahora. Sabemos que estamos en pleno decreto de sequía, pero aquí hay aguas del freático que se pueden utilizar para el riego. No se hace por dejación municipal y por la empresa que gestiona el servicio de Parques y Jardines", ha expresado la socialista.

Begoña Medina ha propuesto el aprovechamiento de agua que "se tira del aparcamiento del Parque del Oeste al colector de saneamiento. A día de hoy sólo se aprovecha el 10% del agua del aparcamiento y bien se podría canalizar hacia el riego de parques como el de Sixto si hubiera voluntad política para construir la infraestructura necesaria para su aprovechamiento".

A través de una moción en comisión de Sostenibilidad Ambiental, el PSOE puso el mantenimiento de las zonas verdes de Carretera de Cádiz en el foco de la acción municipal en este distrito.

"Aquí no podemos perder más árboles por la falta de mantenimiento, porque en Málaga no hay zonas verdes suficientes en nuestros barrios", ha explicado Medina, arguyendo que, mientras que la Organización Mundial de la Salud aconseja un árbol para cada tres habitantes en una ciudad considerada como sostenible, "aquí apenas llegamos a 0,16 árboles por habitante". Por eso, "es tan importante mantener nuestros parques y el arbolado urbano".

Además, señala que "en Sixto nos encontramos a una asociación de vecinos implicada con su barrio, que ha tomado la iniciativa para limpiar el pozo y para conseguir agua para el riego. Han hecho el trabajo que debería haber hecho la empresa contratada. Como mínimo, se merecen más atención municipal", ha zanjado por su parte.

Alberto Márquez, presidente de la asociación de vecinos de la barriada de Sixto, ha explicado a los medios de comunicación cómo han conseguido agua no potable para el riego del parque. "A los vecinos no nos corresponde limpiar este pozo para conseguir agua. Pero viendo que la empresa no nos hace caso y el Ayuntamiento tampoco, nos pusimos manos a la obra". Ha expresado que "nos encontramos abierta la puerta al pozo", con el consiguiente riesgo de caída de los niños que juegan en el parque.

Por eso, Márquez tomó la determinación de cambiar la cerradura para poder cerrar la puerta de acceso a este pozo, después de que algunos vecinos lo limpiaran junto a él. Durante meses el Ayuntamiento de Málaga les ha comunicado que "no hay agua para el riesgo en el subsuelo", pero tras afanarse en la limpieza del pozo han podido conseguirla, dando una lección al Consistorio por su dejación de funciones.

"Ahora nos han dicho que les tenemos que dar la llave de la puerta de acceso al pozo", ha informado Alberto Márquez, que afirma que "no oponemos resistencia a dársela, pero lo que queremos es que trabajen para que se riegue y no perder más zona verde en nuestro parque, que está completamente abandonado y con los árboles secos".