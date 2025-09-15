El PSOE de Málaga pide a la Junta que limpie los cauces y arroyos de Campillos (Málaga)

El diputado del PSOE de Málaga en el Parlamento de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde de Campillos, Daniel Gómez. - PSOE DE MÁLAGA

CAMPILLOS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE malagueño en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado este lunes que los socialistas llevarán a la cámara autonómica dos iniciativas para pedir a la Junta de Andalucía que limpie y desbroce los cauces y arroyos del municipio malagueño de Campillos.

Los socialistas andaluces también exigirán la agilización de las autorizaciones que dependen de la Delegación Territorial de Agua, según ha explicado Ruiz Espejo en una atención a los medios en Campanillos junto con su alcalde, Daniel Gómez, en la que ha recordado que "la limpieza y acondicionamiento de cauces y arroyos es competencia de la Junta de Andalucía, que tiene completamente abandonada esta tarea en Campillos".

Igualmente, Ruiz Espejos ha advertido que, por un lado, la Junta "no contesta ni atiende las peticiones y autorizaciones solicitadas por el propio Ayuntamiento". Mientras, por otro lado, "no realiza sus obligaciones de mantenimiento y mejora de los cauces, justo cuando estamos a las puertas de la época de lluvias que, si son fuertes o torrenciales, pueden provocar inundaciones y desbordamientos".

En este sentido, ha explicado el contenido de las dos iniciativas que el PSOE presentará en el Parlamento andaluz. Una de ellas es para que el Gobierno de la Junta "aclare si tiene previsto realizar estas tareas de limpieza y cuándo piensa acometerlas" y la segunda, "para que explique los motivos del retraso en las contestaciones a las solicitudes y licencias del Ayuntamiento relativas a los cauces y arroyos".

"Exigimos más actividad y exigimos que la Junta cumpla con sus competencias en materia de agua y de limpieza en Campillos", ha concluido Ruiz Espejos.

Por su parte, el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha criticado la situación de "abandono absoluto" por parte de la Delegación Territorial de Agua y ha incidido en que "desde hace prácticamente un año no recibimos ningún informe, y más de 20 familias están esperando poder seguir con su vida tramitando las licencias pertinentes".

"A día de hoy no hemos tenido respuesta y hay licencias que ya acumulan más de un año de retraso, lo que está paralizando totalmente la gestión del Ayuntamiento", ha agregado.

Por último, el regidor ha añadido que "esta parálisis se suma a la ausencia de limpieza de cauces. En el arroyo El Cuervo se puede ver que el cauce está completamente lleno de vegetación". Además, ha advertido de que su municipio "ya ha sufrido graves consecuencias en años anteriores, como en 2018, y no podemos permitirnos que vuelva a ocurrir", ha advertido.