PSOE Málaga pide a PP que apoye el decreto del Gobierno para proteger a inquilinos y frenar especulación con la vivienda

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar,en un acto en Coín. - PSOE MÁLAGA

COÍN (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este lunes al PP que apoye la convalidación del decreto que el Gobierno de España tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros "para reforzar la protección de los inquilinos y las inquilinas y frenar la especulación con la vivienda".

En una comparecencia en Coín (Málaga), junto al candidato socialista a la Alcaldía del municipio, Salvador Rojas, Aguilar ha reclamado al PP que "deje de ser el representante político de los fondos buitre" y se ponga "del lado de quienes necesitan acceder a una vivienda".

Así, ha señalado que se están viviendo "días clave" en materia de vivienda, especialmente tras lo ocurrido con el desahucio de Maricarmen y ha destacado la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez "para impulsar la protección de los inquilinos", punto en el que ha insistido en la necesidad de que el PP respalde su convalidación.

"Le exigimos al PP de España, pero también de Málaga y también de Coín, que deje de ser el representante político de los fondos buitre que tanto daño están haciendo en el tema de la vivienda", ha afirmado.

El secretario general de los socialistas malagueños ha defendido que la vivienda debe ser considerada un derecho y ha destacado que el decreto contemplará medidas de protección "para los inquilinos más vulnerables, así como mejoras fiscales para los propietarios de viviendas en alquiler".

Asimismo, ha reclamado a la Junta de Andalucía que aplique la Ley Estatal de Vivienda y declare zonas tensionadas para favorecer la moderación de los precios de los alquileres.

Por otra parte, Aguilar ha felicitado a Salvador Rojas por su elección como candidato socialista a la Alcaldía de Coín y ha destacado la necesidad de abrir una nueva etapa en el municipio. "Coín necesita avanzar sin perder su esencia, pero necesita un cambio, necesita un salto", ha asegurado.

Ha señalado "los problemas de movilidad, vivienda, limpieza y protección del patrimonio natural" y ha criticado la situación de Matagallar, punto en el que ha rechazado que "se pongan los intereses de los vecinos y vecinas al servicio de la especulación".

Aguilar ha destacado que Rojas "es una persona cercana, que conoce los problemas del municipio y que tiene un proyecto que sitúa a los coínos y coínas en el centro de la acción municipal".

Por su parte, Rojas ha agradecido a la Agrupación Socialista de Coín su elección por unanimidad como candidato a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027, una responsabilidad que ha asegurado asumir "con mucha ilusión y sobre todo con mucha responsabilidad".

El socialista ha situado la movilidad entre las principales prioridades del municipio y ha reclamado un vial alternativo que permita descongestionar el tráfico, especialmente en el entorno de la rotonda Abogado de Oficio. También ha defendido la mejora del transporte urbano, el desdoblamiento de la carretera de Casapalma y actuaciones en la carretera hacia Guaro y Tolox.

Asimismo, ha reivindicado la protección de Matagallar frente a la especulación, una mejora de la limpieza de calles, plazas y barrios y más oportunidades de acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias de Coín.

Finalmente, Rojas ha defendido la participación vecinal como base de su proyecto municipal. "Mi principal baza es escuchar a los vecinos y vecinas de Coín", ha afirmado, animando a la ciudadanía a trasladar sus ideas, sugerencias y propuestas para construir conjuntamente el futuro del municipio.