El PSOE de Málaga propone en el pleno "medidas urgentes" contra el acoso escolar y el ciberacoso en redes sociales

El portavoz socialista en el Consistorio de Málaga, Daniel Pérez, y el el concejal socialista Rubén Viruel, con alumnos de Secundaria. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE de Málaga llevará al pleno ordinario de febrero una moción para "intensificar" la protección de menores en los centros públicos educativos y deportivos ante "crecientes casos de acoso" y de ciberacoso en las redes sociales, con una batería de medidas "para anticiparnos a la tentativa de autolesión aun cuando no hayan saltado las alertas en la comunidad educativa".

Tal y como ha indicado la formación en una nota, el portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Pérez, ha presentado una moción junto al autor de la misma, el concejal socialista Rubén Viruel, que la defenderá en sesión plenaria el próximo jueves.

La iniciativa va en línea con el anteproyecto de ley presentado por el gobierno de Pedro Sánchez para aumentar a los 16 años la edad de usuarios de redes sociales ante "la falta de efectividad en la regulación de las redes sociales" y la "más que evidente relación entre el ciberacoso que se produce en estas plataformas y los problemas de salud mental de los menores de edad".

De hecho, la iniciativa ha subrayado que la violencia entre iguales, multiplicada por el uso no regulado de las plataformas digitales, "se ha convertido en uno de los mayores retos de salud pública y cohesión social en la actualidad".

Además, Pérez ha advertido de la gravedad de la situación y ha precisado que el suicidio es una de las principales causas de muerte no natural entre los jóvenes en España según la Organización Mundial de la Salud. Al hilo, ha señalado que "Málaga no puede mirar hacia otro lado mientras nuestros menores sufren en silencio, ya que la protección de la infancia frente al acoso y el ciberacoso trasciende el ámbito educativo y es un reto de salud pública de primer nivel".

En este sentido, el portavoz ha valorado el reciente Anteproyecto de Ley impulsado por el Gobierno de España para elevar a los 16 años la edad de acceso a las redes sociales, pero ha insistido en que "el ámbito local debe implicarse". Ha afirmado que "no basta con esperar a que las leyes nacionales se aprueben, sino que es necesario que el Ayuntamiento de Málaga asuma su parte de responsabilidad, ejerza sus competencias en prevención y servicios sociales, y prepare a nuestra ciudad y a nuestras familias para este cambio de paradigma digital".

Por su parte, el concejal responsable de Educación en el PSOE, Rubén Viruel, ha recriminado que los protocolos actuales de la Junta de Andalucía "adolecen de una visión reactiva y burocrática", un error que a juicio de los expertos resulta fatal, según declaraciones públicos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

En este sentido, ha explicado que "el sistema falla porque obliga a esperar a que el menor acuda a la dirección del colegio o del instituto" y que exigir una denuncia formal previa por parte de la familia o del menor para activar el protocolo 'antibullying' en el centro "es llegar demasiado tarde".

Asimismo, Viruel ha lamentado que muchos de los casos más graves y trágicos se dan sin que exista ninguna queja formal en la dirección del centro, como ocurrió en octubre del año pasado en Sevilla y recientemente en Benalmádena (Málaga).

El edil ha subrayado que "el acoso ha mutado y ya no termina cuando suena el timbre del colegio, sino que persigue a la víctima hasta su habitación a través de la pantalla del móvil". Por ello, Viruel defiende que las administraciones "deben dotarse de herramientas de detección proactiva".

Ha recalcado la necesidad de "entrenar mejor el ojo" y actuar ante cambios de conducta, aislamiento social o bajadas de rendimiento para generar entornos seguros y sistemas de alerta temprana antes de que el daño sea irreversible. Para ello, "son necesarios más profesionales en los centros educativos públicos", como institutos y colegios, pero también una amplia formación de los funcionarios públicos y de trabajadores de empresas concesionarias que desarrollan su labor en otros lugares donde hay jóvenes, "como es el caso de los polideportivos".

PROPUESTAS CLAVE

Para abordar este desafío y garantizar la buena salud mental de los jóvenes, la moción propone seis acuerdos clave que exigen acciones tanto a nivel local como autonómico. En primer lugar, se insta a la Junta a actualizar sus protocolos contra el acoso "para incorporar herramientas de detección temprana, incluso en ausencia de denuncia formal, y reforzar la formación del profesorado en salud mental", ha explicado el portavoz socialista.

Pérez también ha pedido que el Consistorio de Málaga impulse la creación de una mesa coordinada por Derechos Sociales "que integre a centros educativos, AMPAs, profesionales de la psicología, Policía Local y expertos en convivencia digital para diseñar un Plan Municipal específico".

También se plantea desarrollar campañas municipales anuales de educación digital responsable dirigidas a alumnado, familias y personal del Ayuntamiento para concienciar, entre otras cuestiones, sobre los riesgos de las redes sociales con falta de control.

Viruel, ha hecho hincapié en "la creación de programas de formación obligatoria en prevención y detección de riesgos para monitores deportivos, culturales y de ocio educativo dependientes del Consistorio" y que, junto a los servicios sociales comunitarios, se establezca "un protocolo para actuar rápidamente cuando se detecten situaciones de riesgo psicosocial en menores durante actividades municipales".

No obstante, Viruel ha considerado que lo más importante es "contratar más profesionales de lo público", se ha referido el concejal a la incorporación de un mayor número de orientadores y psicólogos en los centros educativos públicos de Málaga.