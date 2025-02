El PSOE de Málaga rechaza al presupuesto de Mancomunidad Axarquía ·por la falta de inversiones en la comarca"

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía de Málaga, Antonio Yuste, ha mostrado en el pleno de la institución su rechazo al presupuesto de institución "por la falta de inversiones en la comarca". "Hemos votado en contra de estas cuentas porque no se ha contado con la participación de los diferentes grupos políticos que conforman la institución y por la subida desmedida de las tarifas de agua y depuración", ha agregado.

Desde el grupo socialista, a través de un comunicado, han expresado una "firme y rotunda oposición a estas cuentas por la falta de inversiones en nuestra tierra". Y al respecto añaden que "de los casi cuatro millones de presupuesto, encontramos solo 30.000 euros para un equipo topográfico y 127.000 euros de una subvención para unos tótems turísticos. Esperemos que se cuente con los pueblos para ver qué tipo de tótems se van a poner y dónde. Y poco más, esas son las inversiones que hay".

"El resumen es que tenemos un presupuesto donde se suben las cuotas del agua, donde se suben las cuotas de depuración, en definitiva, donde se suben las cuotas a los pueblos. Cuando se subieron las tasas se nos dijo aquí, en esta sesión de pleno, que era para que la empresa Axaragua tuviera estabilidad y sin embargo está reflejado en la documentación que nos ha dado y lo ha dicho la intervención, va a haber un préstamo de diez millones de euros para cero inversiones", ha dicho Yuste.

"Además, desconocemos si han recogido dentro del presupuesto la subida de las tasas de depuración. Ya que si la subida de las tasas de agua y depuración si están recogidas en el presupuesto consolidado, estas llevan alegaciones. Entonces, tampoco tendría mucho sentido que el presupuesto pasara hoy adelante si está dentro del presupuesto esa subida de las tasas, hasta que no se contestaran esas alegaciones", ha señalado el portavoz socialista.

Además, "encontramos 16.000 euros que van aparte del convenio que hay con la empresa de los animales, que tampoco sabemos exactamente en qué se van a gastar. Entendemos que puede ser para algún tipo de protectora también. En Moclinejo hay una protectora que trabaja bastante bien, espero que se cuente con ella, ya que está desarrollando un trabajo en su entorno bastante bueno", destaca Yuste.

Sin embargo, "sí hay partidas que suben, partidas importantes que suben bastante cuantía, en atenciones protocolarias para Turismo, atenciones protocolarias para Presidencia, Publicidad de Turismo y Publicidad de Presidencia, cuatro partidas que curiosamente si las sumas hacen una subida de 18.822 euros".

"Otro dato curioso es que desaparece a cero una partida que antes recogía un total de 18.500 euros destinada a familias e instituciones sociales. Esta partida desaparece y es justo la subida, insisto, la subida que hay para atenciones protocolarias de Turismo, atenciones protocolarias de Presidencia, Publicidad de Turismo y Publicidad de Presidencia", han criticado.

"Volvemos a lo que dijimos en la Junta General de Axaragua, participación cero, no hemos podido dar ni siquiera nuestra humilde opinión, aunque después no se lleve a cabo o no se tenga en cuenta, pero al menos se nos podía pedir opinión, hablar del presupuesto anteriormente, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso", ha dicho Yuste.

"Se sigue incumpliendo con los grupos políticos de la oposición las pocas que se hablan, entonces evidentemente yo creo que tenemos claro que nuestro sentido del voto sea negativo ya que es un poco complicado dar el apoyo a este presupuesto y nosotros no lo vamos a hacer", ha concluido.