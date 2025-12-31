El PSOE de Málaga reivindica una ciudad "que cuide a su gente, no un decorado" en su mensaje navideño

Archivo - Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, en una foto de archivo. - PSOE DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reivindicado una ciudad "que cuide a su gente, no un decorado". Lo ha hecho en el tradicional vídeo del PSOE para felicitar las fiestas y "una buena entrada de año". En este mensaje, el portavoz, Daniel Pérez, recuerda que el acceso a una vivienda asequible y digna "no es un privilegio, sino un derecho".

El portavoz socialista ha reclamado una ciudad "pensada para quienes la viven y la sostienen cada día", frente a una Málaga "reducida a una imagen de postal que no refleja la realidad de miles de vecinos y vecinas", señala la formación en un comunicado.

"A todos nos gusta la Málaga de postal, pero Málaga no cabe en una postal", ha afirmado Pérez. "Málaga es su gente. La que la levanta cada día, la que abre la persiana al amanecer, la que cuida, trabaja y sueña aquí", ha manifestado Pérez mientras el vídeo mostraba imágenes de malagueños.

El portavoz socialista ha advertido de que, en la actualidad, "demasiadas personas sienten que quedarse en Málaga, vivir aquí, crecer aquí, es cada vez más difícil, especialmente jóvenes y familias trabajadoras. Y no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos", ha subrayado el líder socialista.

Entre esos derechos, Daniel Pérez ha destacado "el derecho a vivir donde has crecido", a no tener que marcharte para avanzar y a una ciudad que cuide a los suyos. El líder socialista ha defendido que Málaga tiene futuro, "mucho futuro", pero ha recalcado que ese futuro debe construirse desde aquí y con su gente, apostando por barrios llenos de vida, oportunidades y orgullo.

"Una ciudad que avanza no puede hacerlo perdiendo su alma ni dando la espalda a quienes la hacen posible cada día", ha señalado. Finalmente, Daniel Pérez ha expresado su deseo de que 2026 sea el año de una Málaga viva, justa y orgullosa de su gente, cerrando su mensaje con una felicitación a toda la ciudadanía: "Feliz Año Nuevo a todos y a todas".