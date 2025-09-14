El PSOE de Málaga reivindica el papel de la militancia en Marbella y destacan las sedes como espacios de encuentro

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha reinaugurado la sede local en Marbella reivindicando "la fuerza y constancia de la militancia del partido" en la zona y destacando que la sede, bajo el nombre de Rafael Escuredo, "se convierte en símbolo de la honestidad, la igualdad y el compromiso con la ciudadanía".

Según ha indicado el PSOE en una nota, la portavoz del PSOE-A en Andalucía, María Márquez, ha agradecido en el acto el trabajo de la militancia del PSOE de Marbella porque representan "la decencia en un municipio donde esta Casa del Pueblo simboliza que todo el mundo tiene derecho a soñar y a cumplir sus sueños".

En este sentido, ha subrayado la importancia de mantener vivas las casas del pueblo "frente a quienes levantan muros" y ha reivindicado que "mientras la derecha y la extrema derecha se dedican a insultar, el PSOE sube pensiones, incrementa salarios dignos y amplía derechos de igualdad".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha felicitado a la agrupación marbellí por la rehabilitación de su sede y ha subrayado que las casas del pueblo "son el corazón de la organización, espacios de convivencia, diálogo, propuestas y unidad". Aguilar ha recordado la vigencia del legado de Rafael Escuredo y criticado a "la derecha sin alma de Juanma Moreno, que castiga a los más vulnerables mientras privilegia a los que ya lo tienen todo".

Además, ha defendido que "frente a ello" está el Gobierno de Pedro Sánchez "transformando la vida de la gente con medidas que benefician a la mayoría social", asegurando que en Andalucía "el cambio vendrá de la mano de María Jesús Montero".

En este sentido, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha valorado que la reforma de la sede "potenciará la unidad y la fuerza colectiva de los socialistas marbellíes" y ha subrayado que el nuevo espacio debe servir "para abrir todavía más el partido, aprender, debatir y generar ilusión".

Por último, el secretario general del PSOE de Marbella, Pepe Bernal, ha recordado que "hace 14 años ya se planteaba la remodelación de esta Casa del Pueblo, que llevará el nombre de una persona clave para Andalucía y para el socialismo como es Escuredo, que se siente orgulloso de esta agrupación y nosotros lo estamos de él".

