El PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga descartar la gasolinera de La Pelusa y recuperar la parcela para uso vecinal

MÁLAGA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga defenderá en la próxima Comisión de Urbanismo una moción para que el Consistorio descarte de forma definitiva la instalación de una gasolinera en la calle Potosí, en el barrio de La Pelusa, y recupere la parcela para uso ciudadano.

El edil socialista Mariano Ruiz ha señalado que los últimos informes desfavorables, emitidos por la Junta de Andalucía sobre el impacto en la salud de los vecinos, "obligan al equipo de gobierno del PP a dar carpetazo al proyecto".

Según ha recordado en un comunicado, la Administración autonómica ha emitido tres dictámenes contrarios por los riesgos de implantar esta actividad en un entorno residencial próximo a centros educativos.

Ruiz, responsable de Urbanismo y del distrito Málaga Este en el grupo socialista, ha afirmado que el proyecto iniciado en 2021 ha supuesto "una pesadilla" para las más de 4.000 personas residentes en la zona, al prever la instalación de dos grandes depósitos de combustible a escasa distancia de viviendas, colegios y una residencia de mayores.

Ha criticado además que la empresa promotora haya recurrido "sistemáticamente" las resoluciones denegatorias mientras el Ayuntamiento "continuaba tramitando el expediente, retorciendo el procedimiento y dando la espalda al interés general".

El PSOE reclama ahora que el Consistorio cumpla el compromiso manifestado por la concejala de Urbanismo, quien se mostró dispuesta a una permuta del solar si la gasolinera quedaba descartada.

Los socialistas piden iniciar los trámites para destinar la parcela a un centro social y una zona verde, en línea con las demandas de la asociación vecinal Gálica-La Pelusa, que --según recuerdan-- lleva años reclamando nuevos equipamientos.

La moción plantea el rechazo explícito del Ayuntamiento a la instalación del surtidor de combustible, la apertura inmediata de negociaciones con la empresa promotora para recuperar la parcela mediante la fórmula jurídica adecuada y la elaboración de estudios, proyectos y previsiones presupuestarias para su transformación en espacio verde y equipamiento comunitario. Ruiz insiste en que todo el proceso debe realizarse con participación vecinal y de los colectivos del distrito.