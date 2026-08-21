El PSOE pide el cese de edil de Sostenibilidad y que se acometan "actuaciones urgentes" tras cierres de playas de Málaga

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mariano Ruiz Araujo,y la concejala del PSOE Begoña Medina en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha pedido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "el cese de la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, tras los reiterados episodios de contaminación por E. coli que han obligado a cerrar numerosas playas de la capital hasta en tres ocasiones durante este verano" y que se acometan "actuaciones urgentes".

"Esto ya no admite más excusas. Tres episodios en apenas unas semanas, playas cerradas en plena temporada alta y durante la Feria, contaminación por E. coli y una imagen de Málaga deteriorada dentro y fuera de España. El máximo responsable es De la Torre, pero alguien tiene que asumir responsabilidades políticas y la señora Gómez ha demostrado que su gestión está muy lejos de lo que necesita una ciudad como Málaga", ha afirmado Ruiz Araujo.

El dirigente socialista ha rechazado que el equipo de gobierno "pretenda presentar como una situación normal" que "una tormenta termine provocando alivios y cierres de playas" y ha señalado que "lo que estamos viendo es el resultado de demasiados años de inversiones insuficientes en infraestructuras básicas".

Ruiz Araujo ha señalado que "el propio Ayuntamiento reconoce que sólo alrededor del 55% de las redes son separativas". "Después de más de 30 años de gobiernos del PP, todavía tenemos aproximadamente un 45% de la red sin separar. Mientras tanto, Emasa llegó a entregar más de 75 millones de euros al Ayuntamiento en plena crisis. Dinero que salió de la empresa pública de aguas y que hoy tenemos derecho a preguntarnos cuánto habría cambiado la situación si se hubiera destinado a acelerar las redes separativas, los tanques de tormenta y la modernización del saneamiento de Málaga", ha manifestado.

De igual modo, ha incidido en que el problema ha adquirido ya una dimensión económica y reputacional que "el alcalde no puede seguir ignorando".

"Los propios hosteleros están diciendo que el daño a la reputación del destino ya está hecho y que la imagen que estamos proyectando fuera de España es bastante negativa. Y basta mirar estos días las redes sociales, inundadas de memes sobre nuestras playas y la contaminación, para comprobar hasta dónde está llegando el descrédito. Málaga se ha pasado años y millones de euros construyendo una determinada imagen de ciudad y la nula gestión de sus responsables municipales puede echarla por tierra en cuestión de días. De la Torre no puede mirar hacia otro lado: es el máximo responsable y debe actuar", ha advertido.

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina ha exigido al equipo de gobierno que presente "de una vez por todas un calendario pormenorizado de las actuaciones pendientes en materia de saneamiento".

"Queremos saber qué redes separativas faltan, dónde hacen falta nuevos tanques de tormenta, cuándo se va a ejecutar cada actuación y cuánto dinero se va a destinar a cada una. Con fechas concretas y presupuestos cerrados. Es algo que hemos reclamado en infinidad de ocasiones en plenos y comisiones y que resulta todavía más urgente después de lo ocurrido este verano", ha señalado.

Medina ha insistido en que "no estamos ante un accidente aislado que nadie pudiera prever", sino "ante el tercer episodio de cierres de playas en pleno verano".

"Después del primero tenían que haber reaccionado; después del segundo tenían que haber puesto todas las medidas encima de la mesa; y después del tercero lo que corresponde es asumir responsabilidades y ofrecer soluciones. Si el Ayuntamiento sostiene que el problema son las lluvias, entonces su obligación es preparar la ciudad para ellas, completar las redes separativas y construir las infraestructuras necesarias para evitar que los alivios terminen afectando a nuestras playas", ha asegurado.

Por último, Medina ha defendido que "el cese de Gómez no responde exclusivamente a lo ocurrido esta semana, sino al balance de su gestión al frente de un área esencial para la calidad de vida de los malagueños".

"Hablamos de una responsable política cuya gestión acumula problemas en Emasa y el saneamiento, en el control de plagas, en las zonas verdes y ahora en nuestras playas por culpa de su dejación de funciones. Un alcalde también está para asumir responsabilidades, cesar a quien no está a la altura y solucionar los problemas que afectan a los malagueños", ha concluido.