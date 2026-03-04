El PSOE pide a Diputación de Málaga crear una unidad de duelo comarcal en el Guadalhorce con sede en Alhaurín el Grande

Diputados provinciales y concejales del PSOE en el centro de salud de Alhaurín el Grande. - PSOE

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial del PSOE, Desirée Cortés, y la secretaria general del PSOE en Alhaurín el Grande, Marina Maldonado, han solicitado al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga la creación de una unidad de duelo comarcal en el Valle del Guadalhorce, con sede en Alhaurín el Grande.

A las puertas del centro de salud del municipio, acompañadas por diputados y diputadas provinciales y concejales socialistas en la localidad, han pedido a la Diputación que esta unidad esté dotada de recursos humanos y materiales suficientes para prestar una atención adecuada.

"Solicitamos a la Diputación de Málaga esta unidad de duelo comarcal porque es muy necesaria para toda la comarca del Guadalhorce. Tiene que estar dotada de todos los medios: humanos, psicólogos, recursos sociales y recursos tanatoriales. Es muy importante para nuestros vecinos y vecinas que estén acompañados en el proceso de duelo", ha expuesto Cortés.

Por su parte, Marina Maldonado ha señalado que la Diputación "es la administración competente para la creación de esta unidad de duelo". "Aunque preste servicio a nivel comarcal, solicitamos que la sede esté aquí, en Alhaurín el Grande, que se atienda a las personas que sufren un hecho traumático, que pierden un ser querido o a las que se les diagnostica una enfermedad avanzada, así como a sus familiares, y que haya un seguimiento", ha detallado.

"En Alhaurín el Grande hemos pasado unas semanas muy complicadas y muy difíciles en el mes de diciembre. Hubiera estado bien contar con esta unidad de duelo. Es una demanda que nos trasladan los ciudadanos, pero también los profesionales, que conocen la importancia de que se atienda a estas personas en el momento en que ocurre el hecho traumático", ha afirmado.