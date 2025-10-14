El PSOE pide a la Diputación de Málaga que mejore el entorno y el acceso a la Cueva de la Pileta en Benaoján

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, y la portavoz socialista en Benaoján, Soraya García, han reclamado a la institución provincial que ejecute un plan de adecuación y mejora del entorno y del acceso a la Cueva de la Pileta. - PSOE

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benaoján, Soraya García, han reclamado a la institución provincial que ponga en marcha un plan de adecuación y mejora del entorno y del acceso a la Cueva de la Pileta, uno de los principales referentes del patrimonio prehistórico y cultural de la provincia.

Durante una visita al enclave, los representantes socialistas han anunciado que el grupo socialista llevará al próximo pleno de la Diputación una moción para que el equipo de gobierno, encabezado por Francisco Salado, "ponga en marcha un plan de adecuación de este patrimonio tan importante desde el punto de vista cultural y turístico", en palabras de González.

El portavoz ha explicado que el objetivo es "adecuar los accesos, facilitar la entrada y salida de autocares y retomar el proyecto de recepción de visitantes desde una perspectiva panorámica que permita disfrutar del entorno".

González ha destacado la importancia de la Cueva de la Pileta como monumento nacional y Bien de Interés Cultural, y ha recordado que "la Diputación es competente en materia de carreteras y debe implicarse en la mejora de este acceso y en la puesta en valor de este espacio único en la comarca de Ronda".

Ha subrayado que esta actuación "no solo contribuiría a mejorar la experiencia de los visitantes, sino también a reforzar la candidatura de las cuevas prehistóricas de la provincia a Patrimonio de la Humanidad por la Unesco".

Según ha apuntado, "en ese objetivo tenemos que trabajar todas las instituciones de manera conjunta; desde el grupo socialista tendemos la mano y hacemos propuestas en positivo para mejorar el entorno no solo de la comarca de Ronda, sino de toda la provincia de Málaga".

Por su parte, Soraya García ha agradecido al grupo socialista de la Diputación "que se haya trasladado hasta Benaoján para poner en valor un patrimonio que no solo pertenece a nuestro municipio, sino también a la comarca y a toda la provincia". La portavoz ha expresado su reconocimiento a la familia propietaria de la cueva "por abrirnos las puertas y acoger siempre con tanta disposición las iniciativas encaminadas a su conservación".

García ha recordado que "en su momento la Diputación concedió una subvención de casi 300.000 euros al Ayuntamiento para poner en valor precisamente la zona de acceso a la Cueva de la Pileta", aunque por cuestiones administrativas "hubo una dilación en el tiempo, que asumo, pero que no puede ser una excusa para que el proyecto no se retome". En este sentido, ha reclamado que "sea la propia Diputación la que ejecute directamente la actuación, ya que tiene capacidad técnica y ejecutoria para hacerlo".

La portavoz socialista ha defendido que el proyecto "debe incluir no solo la mejora y el acondicionamiento del acceso para recibir con calidad y seguridad a los miles de visitantes que llegan cada año, sino también la creación de un mirador que permita disfrutar del paisaje, de las aves y del entorno natural que rodea la cueva".

Además, ha insistido en que esta actuación "cobra aún más sentido ahora que se está trabajando para conseguir que las cuevas de la prehistoria de nuestra provincia sean declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", y ha recordado que "es fundamental contar con una estrategia que ponga en valor y preserve el entorno de estos espacios".

Finalmente, García ha apelado al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y al equipo de gobierno del PP para que "atiendan esta petición, que no es solo del grupo socialista, sino también de los benaojanos y benaojanas, que desean que este patrimonio siga siendo motivo de orgullo y motor de desarrollo para su municipio y para toda la provincia".