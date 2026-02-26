El PSOE pide a Juanma Moreno que cumpla sus compromisos con Casares (Málaga) en materia de sanidad y educación

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, y el responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía de los socialistas malagueños, Ildefonso Ortega. - PSOE

CASARES MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, y el responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía de los socialistas malagueños, Ildefonso Ortega, han pedido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que cumpla sus compromisos con el municipio de Casares en materia de sanidad y educación.

Bernal ha reclamado al Gobierno andaluz que refuerce el centro de salud de Casares Pueblo, especialmente en pediatría, y que dote adecuadamente el Hospital de Estepona para evitar que las familias tengan que desplazarse a Marbella en casos de urgencias o consultas infantiles.

En materia educativa, ha señalado que el CEIP Blas Infante se encuentra masificado, por lo que ha considerado urgente acelerar la construcción y apertura de un segundo colegio en Casares Costa, cuya población ya es similar a la de Casares Pueblo.

En cuanto a las inundaciones y la ordenación del territorio, ha reclamado actuaciones coordinadas entre la Junta y los ayuntamientos de Manilva y Casares para regular los ríos Manilva y Guadiaro y prevenir las inundaciones que afectan especialmente a El Secadero y Casares Costa.

Por último, en materia de carreteras, ha señalado que las vías que dependen de la Junta presentan un grave deterioro. "La Junta debe asumir su mantenimiento para garantizar la seguridad y evitar riesgos de accidentes", ha dicho.

Por su parte, Ildefonso Ortega ha criticado que "Moreno tiene abandonado a Casares". "No cumple sus competencias en sanidad ni en educación. Necesitamos que construya otro colegio en la costa como prometió. Lleva ocho años gobernando y no ha invertido ni un euro. En sanidad tenemos el centro de salud totalmente abandonado. Necesitamos más profesionales. No es de recibo que los casareños tengan que ir al Hospital de Marbella", ha expuesto.